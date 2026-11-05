A Messenger után a WhatsApp is beveti ezt a trükköt

Új funkcióval gyorsítja a fényképek és videók megosztását a WhatsApp: a csevegés megnyitásakor felajánlhatja a telefon galériájába legutóbb mentett tartalmat, így azt néhány koppintással továbbíthatják a felhasználók – számolt be a hvg.hu.

A megoldás a Messengerben már nyár vége óta elérhető hasonló funkcióhoz hasonlít. A WhatsApp esetében a legutóbbi kép vagy videó átmenetileg a kamera ikon helyén, vagy egy külön matrica formájában jelenhet meg. A javaslatra koppintva azonban a tartalom nem kerül azonnal elküldésre: előbb egy szerkesztőfelület nyílik meg, ahol a felhasználó ellenőrizheti a képet, feliratot vagy matricát adhat hozzá, illetve még a küldés előtt visszaléphet.

A rendszer nem tesz különbséget a tartalmak forrása vagy típusa között, mindig a galéria legutóbbi elemét ajánlja fel, legyen az saját fotó, képernyőkép vagy más alkalmazásból mentett kép, illetve videó. A funkció androidos és iOS-es készülékeken is megjelenik, fokozatosan válik elérhetővé a felhasználók számára.