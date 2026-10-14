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Laboratórium, pipetta, kutatás, kémia.
Nyitókép: Pixabay

Újra megnyílik a Horizon a magyar kutatók előtt

Infostart / MTI

Újra megnyílik a Horizon Europe program a magyar kutatók előtt, miután az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta a korábban felfüggesztett kohéziós források felszabadítását – közölte a tudományos és technológiai miniszter a Facebook-oldalán.

Tanács Zoltán kedd esti bejegyzésében felidézte: a források korlátozását 2022-ben, az Orbán-kormány idején vezették be korrupciós kockázatok és közbeszerzési hiányosságok miatt.

A miniszter kiemelte, hogy a Tudományos és Technológiai Minisztérium számára különösen fontos, hogy a magyar kutatók, egyetemek és fiatal tehetségek ne maradjanak ki Európa tudományos vérkeringéséből. Hozzátette, hogy a magyar kormány az elmúlt hónapokban azon dolgozott, hogy Magyarország ismét hozzáférhessen ezekhez a lehetőségekhez.

A Horizon Europe az Európai Unió legnagyobb kutatási és innovációs programja. Olyan közös fejlesztéseket finanszíroz, amelyekből új gyógyszerek és gyógyászati eljárások, környezetbarát és energiahatékony technológiák, gazdasági találmányok születhetnek – fogalmazott.

A miniszter szerint a magyar kutatók ismét teljes jogú partnerként kapcsolódhatnak be a nemzetközi együttműködésekbe. A Horizon Europe lehetőség arra, hogy a ma még laboratóriumban vagy egyetemi műhelyben megszülető ötletekből holnap a mindennapjainkat segítő megoldások legyenek.

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