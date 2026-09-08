Hadüzenet jöhet a rettentő gyerekkori cukorbetegsének

A Current Diabetes Reports című folyóiratban megjelent, Tesch Zsanett és Buzás Norbert, az egyetem egészség-gazdaságtani intézetének kutatói által jegyzett cikk fő üzenete, hogy a gyermekkori cukorbetegség kezelésének értékelésekor nem elegendő az eszközök klinikai hatékonyságát és hozzáférhetőségét vizsgálni. A család rendelkezésére álló idő, digitális kompetencia, szervezési kapacitás és társadalmi, intézményi támogatás ugyancsak meghatározza, hogy a technológiai innovációk mennyire fenntarthatóan és eredményesen alkalmazhatók. A kutatók által alkotott módszer ezért olyan szemléletet kínál, amely a jövőbeli egészség-gazdaságtani és betegközpontú vizsgálatokban a családok eddig kevéssé látható „megvalósítási költségeit" is figyelembe venné.

Arra hívják fel a figyelmet, hogy a betegség gazdasági és társadalmi következményeit a hagyományos költségmodellek nem képesek teljes mértékben megragadni. A közvetlen egészségügyi kiadások, a gyógyszer- és eszközköltségek, valamint a munkából kieső idő mellett jelentős, nehezebben számszerűsíthető erőforrásokat igényel a mindennapi betegmenedzsment is.

A korszerű technológiák - például a folyamatos vércukorszintmérés, az inzulinpumpák, az automatizált inzulinadagoló rendszerek és a távmonitorozást lehetővé tevő digitális alkalmazások - jelentősen javíthatják a biztonságot. Ugyanakkor alkalmazásuk új családi erőforrásokat is igényel: megfelelő digitális infrastruktúrát, technikai ismereteket, folyamatos adatértelmezést, problémamegoldást és jelentős időráfordítást. Ezért a technológia puszta hozzáférhetősége vagy finanszírozása nem garantálja annak fenntartható, hatékony használatát.

A szerzők ennek megragadására új módszert vezettek be, amely három szinten értelmezi a betegségterhet: a hagyományosan mérhető klinikai és finanszírozási költségeken, a kezelés mindennapi megvalósításához szükséges háztartási erőforrásokon, valamint az ezekből kialakuló tényleges családi életminőség- és működésbeli következményeken.

A második szint öt, egymással összefüggő területet foglal magában. Ezek a táplálkozási és életmódbeli alkalmazkodás, a nem vagy csak részben támogatott fogyóeszközök és tartozékok költségei, a digitális infrastruktúra és digitális egészségműveltség, az idő-, figyelem- és döntési teher, valamint az oktatási, szabadidős és munkahelyi koordináció. Ezek összeadódva jelentős terhet jelenthetnek, még akkor is, ha egyenként egyik tényező sem tekinthető kiemelkedőnek.

Különösen fontos a szülők szerepe: az inzulinadagolás felügyelete, az éjszakai vércukor-ellenőrzés, a normális érték alá eső vércukorszint, a hipoglikémia megelőzése, az iskolával való kapcsolattartás és a technológiai eszközök kezelése jelentős időbeli, kognitív és pszichés kapacitást igényel.