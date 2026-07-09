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Egy aszteroida lyukacsos felülete.
Nyitókép: Unsplash

Először készített fotót a kínai űrszonda a Föld miniholdjáról

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Közelről lefotózta a kínai Tenven-2 űrszonda a Kamoʻoalewa nevű kisbolygót, amit a Föld kisebbik holdjaként is emlegetnek, ám valójában rendszertanilag nem számít annak.

Elkészítette első közeli felvételét a kínai Tienven-2 űrszonda a Kamoʻoalewa nevű kisbolygóról. Az aszteroidát gyakran a Föld miniholdjaként emlegetik, valójában azonban egy ritka kváziholdról van szó – írja az Origo.

A küldetés a Kínai Nemzeti Űrügynökség első aszteroida-mintavételi missziója. A szondát 2025. május 29-én indították útnak a hszicsangi műholdindító központból, és mintegy 13 hónap alatt nagyjából egymilliárd kilométert tett meg, mire elérte elsődleges célpontját, a Kamoʻoalewa (2016HO3) kváziholdat.

A Tienven-2 június 6-án észlelte először optikailag a Kamoʻoalewát, július 2-ára pedig mindössze 20 kilométerre közelítette meg. Ebből a minimális távolságból készítette az űrszonda az első felvételt az apró égitestről.

A kvázihold pályáját az alábbi videón ábrázolják:

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Kezdőlap    Tudomány    Először készített fotót a kínai űrszonda a Föld miniholdjáról

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