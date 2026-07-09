Először készített fotót a kínai űrszonda a Föld miniholdjáról

Elkészítette első közeli felvételét a kínai Tienven-2 űrszonda a Kamoʻoalewa nevű kisbolygóról. Az aszteroidát gyakran a Föld miniholdjaként emlegetik, valójában azonban egy ritka kváziholdról van szó – írja az Origo.

A küldetés a Kínai Nemzeti Űrügynökség első aszteroida-mintavételi missziója. A szondát 2025. május 29-én indították útnak a hszicsangi műholdindító központból, és mintegy 13 hónap alatt nagyjából egymilliárd kilométert tett meg, mire elérte elsődleges célpontját, a Kamoʻoalewa (2016HO3) kváziholdat.

A Tienven-2 június 6-án észlelte először optikailag a Kamoʻoalewát, július 2-ára pedig mindössze 20 kilométerre közelítette meg. Ebből a minimális távolságból készítette az űrszonda az első felvételt az apró égitestről.

A kvázihold pályáját az alábbi videón ábrázolják: