Autósok és buszozók, figyelem! Több hetes munkálatok indulnak

A társaság közleménye szerint a munkálatok három ütemben zajlanak, ez idő alatt forgalomkorlátozásra és buszterelésekre kell számítani.

A Nagykőrösi utat egyirányúsítják a Szálfa utca és az Eke utca közötti szakaszon Gyál felé.

Az 54-es, az 55-ös, a 84E, a 89E, a 255E, a 294E, a 994-es és a 994B autóbuszok a belváros irányába az Eke utca és a Szálfa utca közötti szakaszon terelve, a Vasút utcán át közlekednek, a lezárt szakaszra eső Eke utca, Bethlen Gábor utca és a Pestszentimre felső vasútállomás megállók helyett a Vasút utcában kijelölt ideiglenes megállókban állnak meg.

Közölték azt is, a beruházás során 907 méter hosszan, mintegy 6488 négyzetméteren újul meg az útpálya. A munkák részeként taktilis burkolat és új burkolati jelek készülnek, elvégzik a közműszerelvények javítását és cseréjét, valamint szükség szerint járdák, kapubejárók, egyes buszmegálló-peronok és vízelvezető elemek korszerűsítését.

A kivitelezés a fővárosi önkormányzat finanszírozásában valósul meg – írták.