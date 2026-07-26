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Nyitókép: Unsplash.com

Súlyosan sérült, mégis játékos: ilyen közelről a magányosan élő Oliver – videó

Infostart / MTI

Először készültek víz alatti közeli felvételek Oliverről, a horvát Adria egyik legismertebb, sérüléseket viselő delfinjéről. Az emberek társaságát kereső állat az utóbbi hetekben többször is odaúszott a fürdőzőkhöz – számolt be róla a 24sata című horvát napilap.

Igor Goic horvát búvároperatőr és filmrendező a héten a felszín alatt is megörökítette Olivert. Beszámolója szerint a delfin sérülései ellenére jó erőben van, aktív és játékos. A felvételeken jól látszik, hogy

csőrét és testét hegek borítják, farokúszójának pedig csaknem a fele hiányzik.

A mintegy nyolcéves delfin rendszeresen feltűnik az észak-dalmáciai Novigradi- és Karin-tengerben, valamint Maslenica, Obrovac és Ribnica környékén. Játékos viselkedésével és azzal, hogy gyakran maga keresi az emberek társaságát, az elmúlt hetekben nagy figyelmet keltett.

A delfint négy évvel ezelőtt, Starigrad közelében figyelték meg először, akkor még egy nagyobb példány – feltehetően az anyja – kíséretében. Az idősebb állat mintegy két éve eltűnt, Oliver pedig azóta többnyire egyedül járja a térség vizeit.

Korábban egy négy-öt méter hosszú, bójához erősített kötél tekeredett a testére. A helyi halászoknak sikerült eltávolítaniuk a bóját és megrövidíteniük a kötelet, annak maradványát azonban Oliver még hónapokig maga után húzta. Később szakértő felügyeletével megpróbálták befogni, hogy teljesen megszabadítsák tőle, a kísérlet azonban nem járt sikerrel.

Oliver idén már kötél nélkül, de súlyosan sérült farokúszóval jelent meg. Goic feltételezése szerint emiatt megváltozhatott a vadászati módszere, és gyakrabban kereshet táplálékot a tengerfenéken, illetve a sziklarepedésekben.

Az operatőr szerint az állat azért is keresheti az emberek közelségét, mert magányosan él.

Arra ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy Oliver barátságos viselkedése ellenére vadállat, és reakciói kiszámíthatatlanok lehetnek.

A tengeri emlősökkel foglalkozó szakemberek ezért arra kérik a fürdőzőket, hogy ne közelítsék meg és ne érintsék meg a delfint. Ha az állat elúszik, nem szabad követni. Különösen fontos az óvatosság, ha gyermekek is tartózkodnak a vízben.

(Nyitóképünk illusztráció.)

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Kezdőlap    Külföld    Súlyosan sérült, mégis játékos: ilyen közelről a magányosan élő Oliver – videó

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