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A Balatoni Vízirendészeti Rendõrkapitányság siófoki rendõrõrsének rendõrei járõrszolgálat közben Siófok közelében 2020. augusztus 12-én. A Balaton Európa legbiztonságosabb tava, mondta Horváth László ezredes, a Balatoni Vízirendészeti Rendõrkapitányság vezetõje két nappal korábban. Hozzátette, hogy idén 140 esetben riasztották már a vízirendõröket a Balatonon, és 310 sikeres életmentésen vannak túl. Idén az átlagosnál kevesebb, öt halálos tragédia történt a tónál, de az eseteket nem jogsértések, hanem rosszullét, ájulás okozta.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

133 ember életét mentették meg a Balatonon – ezt kéri mindenkitől a rendőrség

Infostart / MTI

Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon – közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a vízbe fulladás megelőzésének világnapján az MTI-vel.

A közlemény szerint a balatoni vízirendészet öt rendőrőrsön több mint huszonöt szolgálati hajóegységgel, négy vízimentő egyesülettel közösen vigyázza az ország legnagyobb – 145 kijelölt fürdőhellyel és 235 kilométer hosszú parti sávval rendelkező – 600 négyzetkilométeres területét.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a vízbefulladásos esetek legnagyobb része bizonyos „aranyszabályok” betartásával megelőzhető, így a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hol milyen mély a víz, vannak-e esetlegesen a mederben hirtelen leszakadások, lyukak, áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, míg a vészhelyzetek kezelése érdekében az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni – figyelmeztettek.

Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek természetes vizekbe, míg a gyengén úszók csak a nagyon sekély vízben fürödjenek, az új eszközökkel vízre kelők pedig maradjanak a part közelében.

A szél által elsodort felfújható matracokkal, egyéb eszközökkel, vízibiciklivel közlekedők számára a rendőrség azt javasolja, maradjanak ezek mellett a mentésig.

A viharjelzések szabályai kapcsán felhívták a figyelmet arra, hogy elsőfokú viharjelzésnél - percenként 45 sárga fényjelzés esetén – a parttól 500 méterre lehet csak eltávolodni. A másodfokú viharjelzésnél - amikor percenként 90 sárga fényjelzés látható - pedig tilos a tóba menni.

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Kezdőlap    Belföld    133 ember életét mentették meg a Balatonon – ezt kéri mindenkitől a rendőrség

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