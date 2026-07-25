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BUDAPEST, HUNGARY - JULY 25: Race winner Theophile Nael of France and Campos Racing (1) celebrates in parc ferme during the Round 7 Budapest Sprint race of the Formula 3 Championship at Hungaroring on July 25, 2026 in Budapest, Hungary. (Photo by Dom Gibbons - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)
Nyitókép: Dom Gibbons - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Csattanás után jött a nagy meglepetés a Hungaroringen

Infostart / MTI

A hatodik helyről rajtolt francia Theophile Naël nyerte a Forma–3-asok sprintfutamát a 41. Magyar Nagydíj szombati napján.

A 19 körös viadal startját követően az első kanyarban még komolyabb gond nélkül fordult el a mezőny, azt követően viszont a második pozícióból indult lengyel Maciej Gladysz ütközött a kínai Gerrard Hsziével és a japán Nakamura Jinnel. Gladysz és Nakamura nem tudta folytatni a versenyt, Hszie pedig a mezőny végére esett vissza.

Baleset

Az eset nyomán a pályára hajtott a biztonsági autó, amely az ötödik körben engedte útjára a megmaradt 28 versenyautót. Az újraindításnál a vietnami Kanato Le az élen maradt, de nem sokáig tudta megtartani az első helyet, négy körrel később ugyanis Naël a célegyenes végén megelőzte riválisát.

A 19 éves francia versenyző innentől a leintésig nem hibázott, Le pedig komoly csatát vívott a második helyért a mexikói Ernesto Riverával, akinek végül nem sikerült feljebb kapaszkodnia és meg kellett elégednie a dobogó alsó fokával.

A Forma–3-asok programja vasárnap 8.40 órakor a főfutammal folytatódik a Hungaroringen, ahol szombaton megrendezik még a Forma-2-esek sprintversenyét, illetve a Forma-1-es harmadik szabadedzést és időmérőt is.

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