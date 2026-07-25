Csattanás után jött a nagy meglepetés a Hungaroringen

A 19 körös viadal startját követően az első kanyarban még komolyabb gond nélkül fordult el a mezőny, azt követően viszont a második pozícióból indult lengyel Maciej Gladysz ütközött a kínai Gerrard Hsziével és a japán Nakamura Jinnel. Gladysz és Nakamura nem tudta folytatni a versenyt, Hszie pedig a mezőny végére esett vissza.

Baleset

Az eset nyomán a pályára hajtott a biztonsági autó, amely az ötödik körben engedte útjára a megmaradt 28 versenyautót. Az újraindításnál a vietnami Kanato Le az élen maradt, de nem sokáig tudta megtartani az első helyet, négy körrel később ugyanis Naël a célegyenes végén megelőzte riválisát.

A 19 éves francia versenyző innentől a leintésig nem hibázott, Le pedig komoly csatát vívott a második helyért a mexikói Ernesto Riverával, akinek végül nem sikerült feljebb kapaszkodnia és meg kellett elégednie a dobogó alsó fokával.

A Forma–3-asok programja vasárnap 8.40 órakor a főfutammal folytatódik a Hungaroringen, ahol szombaton megrendezik még a Forma-2-esek sprintversenyét, illetve a Forma-1-es harmadik szabadedzést és időmérőt is.