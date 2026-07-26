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Nyitókép: Getty Images / Tang Ming Tung

Fontos dátumok: ekkor érkezik a pénz a családoknak

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A családtámogatások utalási rendje júliusban és augusztusban is eltér a megszokottól, szeptemberben pedig nem érkezik külön kifizetés. Mutatjuk, mikor számíthatnak a családok a családi pótlék és más támogatások jóváírására.

A családi pótlékot, a gyest, a gyedet, a fogyatékossági támogatást és a vakok személyi járadékát a Magyar Államkincstár általában a tárgyhónapot követő hónap első munkanapjaiban utalja. Mivel 2026. augusztus 1-je szombatra esik, a júliusra járó ellátások várhatóan augusztus 4-én, kedden érkeznek meg a bankszámlákra.

Az augusztusra járó támogatásokat ugyanakkor a tanévkezdés miatt előrehozzák, így a családok már az iskolakezdés előtt hozzájuthatnak a pénzhez. Az augusztusi családi pótlékot 2026. augusztus 24-én, hétfőn utalják.

Ez azt jelenti, hogy szeptember elején nem érkezik külön családi pótlék, mivel az augusztusra járó ellátást már augusztusban előre kifizetik – emlékeztet a duol.hu. A szeptemberre járó össze viszont már a megszokott menetrend szerint, október 2-án, pénteken érkezik.

Ha a megjelölt napon nem jelenik meg az összeg a bankszámlán, az többnyire banki feldolgozási idő miatt történik. Ilyenkor a jóváírás rendszerint a következő munkanapon megtörténik. Postai kézbesítés esetén hosszabb átfutási idővel kell számolni, amely általában 2–4 munkanap az utalást követően – olvasható.

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