ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.05
usd:
317.51
bux:
143471.05
2026. július 25. szombat Jakab, Kristóf
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint minden Forma–1-es versenyzőnek olyannak kellene lennie, mint honfitársának, a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonellinek.
Nyitókép: m4sport.hu

Rossi elárulta, ki a kedven F1-es pilótája, és hogy miért

Infostart / MTI

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint minden Forma–1-es versenyzőnek olyannak kellene lennie, mint honfitársának, a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonellinek.

A 61 éves, magyar állampolgársággal is rendelkező tréner szombaton a 41. Magyar Nagydíjnak otthon adó Hungaroringen újságíróknak elmondta, a Mercedes pilótáját nemcsak azért szereti, mert tehetséges, hanem mert remek személyisége is van.

„Kedvelem a stílusát, a kedvességét és azt, amilyen ember. Azt gondolom, mindenkinek olyannak kellene lennie, mint ő. De persze mivel olasz vagyok, így nemcsak neki, hanem a Ferrarinak is szurkolok” – magyarázta a szakember.

Rossi kiemelte, az idén lezárult felújítás előtt is volt többször a mogyoródi ringen, s bár most több a lezárt terület, mint korábban, meglátása szerint az újjáépítés után nagyszerű lett a létesítmény, amelynek hangulata és atmoszférája továbbra is remek.

„Nem vagyok fanatikus Forma–1-rajongó, sem különösebben nagy szakértő, de mindig jó itt lenni” – fogalmazott Rossi, aki csak a szombati napon látogatott ki a Magyar Nagydíjra, vasárnap ugyanis „már dolgoznia kell”, hogy a válogatott készen álljon az őszi Nemzetek Ligájára: a szövetségi kapitány a helyszínen tekinti majd meg az OTP Bank Liga nyitófordulójából a Vasas–ETO és a Paks–Ferencváros összecsapásokat.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Rossi elárulta, ki a kedven F1-es pilótája, és hogy miért

forma-1

hungaroring

autóverseny

ferrari

marco rossi

kimi antonelli

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Trendforduló a tanári pályán: egyre több fiatal jön és marad, de vannak igényeik is

Trendforduló a tanári pályán: egyre több fiatal jön és marad, de vannak igényeik is
A 2024–2025-ös jelentős bérfejlesztések hatására a pedagóguspálya vonzereje rövid távon egyértelműen javult, a foglalkoztatottak száma növekedni kezdett – derül ki a Hétfa Kutatóintézet és Elemzőközpont legfrissebb kutatásából. Balás Gábor, az intézet ügyvezetője az InfoRádióban elmondta, a tanárok a béremeléssel jobban érzik a társadalmi megbecsülést, de van még mit megoldani.
Íme, Orbán Viktor legfontosabb tusnádfürdői üzenetei a Fidesz jövőjéről – összefoglaló

Íme, Orbán Viktor legfontosabb tusnádfürdői üzenetei a Fidesz jövőjéről – összefoglaló

A Fidesz elnöke a Tusványoson ismertette, milyen utat lát pártja előtt ahhoz, hogy ismét sikeres, kormányra jutó erő lehessen.
 

Orbán Viktor a Tusványoson: ellenzéki politika helyett ellenállási politikára kell váltani

Magyar Péter röviden reagált Orbán Viktor tusnádfürdői előadására

Három szóval üzent Orbán Viktor Tusnádfürdőről

Vészjósló szavak a Tusványoson: egyre inkább a múlté Erdély sokszínűsége

VIDEÓ
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.27. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ropognak a fegyverek, drónokkal támadja egymást Moszkva és Kijev – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Ropognak a fegyverek, drónokkal támadja egymást Moszkva és Kijev – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Oroszország az év végéig meghosszabbítja a benzinexport tilalmát, a dízel kivitelére vonatkozó korlátozásokat azonban a piac stabilizálódásával párhuzamosan feloldja – jelentette be Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes. Ukrán drónok megtámadták a Lukoil tulajdonában lévő Filanovsky olajfúróplatformot a Kaszpi-tengeren, a célpontok között két teherhajó is volt, amelyek a kijevi biztonsági szolgálat szerint orosz-iráni katonai szállítmányokban vehettek részt. Románia két napon belül már a második, légterét megsértő drónt lőtte le az ukrán határ közelében. Az éjszaka folyamán Oroszország 157 támadó drónt és két rakétát vetett be Ukrajna ellen, miközben ukrán drónok már hatodik egymást követő éjjel támadták az orosz logisztikai és energetikai létesítményeket a Belgorodi és a Rosztovi területen. Az amerikai szenátusban közben gyors, kétpárti egyetértés körvonalazódik az Oroszország elleni szankciós csomag kapcsán. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 30. játékhéten

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 30. játékhéten

Kihúzták az Ötöslottó 2026/30. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.

BBC
Business Sport Travel Science
More than 250,000 flee wildfires in France and Spain

More than 250,000 flee wildfires in France and Spain

Spain's PM warns of "complex hours" ahead as authorities in France say they are far from bringing blazes burning near Bordeaux under control.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 25. 17:15
Megvan a Magyar Nagydíj rajtsorrendje – Hamilton büntetést kapott
2026. július 25. 16:44
Tizenhét körön át tartotta magát Montoya, aztán minden borult
×
×