Tarthatatlan, ami a Duna-part egyik legforgalmasabb szakaszán történik

A Batthyány tér és a Lánchíd közötti szakaszon található kerékpárosút nagyon szűk, miközben rengeteg kerékpáros és gyalogos használja – mondta az InfoRádióban Kádár Mónika, jelezve: a 2024-es forgalomszámlálási adatok szerint ezen az útvonalon egy év alatt nagyjából egymillió elhaladást mértek a számlálók.

A mostani kialakítás egyáltalán nem ideális a kerékpárosklub kommunikációs munkatársa szerint; mint mondta,

gyalogosként sem lehet kényelmesen elférni, és a kétirányú kerékpározással együtt ez egy kifejezett konfliktusos zóna,

ahol folyamatosan interaktálni kell a többi közlekedővel. „Szóval ez ebben a formában egyáltalán nem ideális” – húzta alá. Hozzátette: nyilván vannak alternatívák, akár a Fő utca, akár az autóforgalmi sáv mellett kialakított kerékpársáv, amiket sokan is használnak, mert nem szeretnének nagy tömegbe keveredni.

Mindazonáltal a szóban forgó szakasz a jelenlegi állapotában nem fenntartható, hiszen a város célja is az, hogy minél inkább növekedjen a kerékpárral megtett utazások száma, minél többen váltsanak kerékpárra, minél többen bubizzanak, vagy akár a saját kerékpárjukat használják, és egyértelmű, hogy ezeken az útvonalakon is egyre többen lesznek a következő években, úgyhogy ezen jó lenne ideális esetben változtatni – jelentette ki.

Kádár Mónika

fontosnak tartaná az EuroVelo 6 szakaszainak megreformálását, felújítását és meghosszabbítását az agglomeráció felé, összekötve Budapestet Érddel.

Mint mondta, erre vonatkozólag már léteznek tervek, és úgy gondolják a Magyar Kerékpárosklubnál, hogy a helyreállítási alapból érkező támogatások egy részét ideális esetben erre kellene fordítania az országnak és a fővárosnak, például az említett konfliktusos szakasz felújítására és átrendezésére.

A tervek szerint Budapesten a Bem rakpartot – ahol jelenleg a legtöbb konfliktus van – tulajdonképpen kiváltaná egy, az alsó rakparton vezetett, egyoldali, de kétirányú kerékpárút, ami a Lánchídnál kezdődne, és egészen a Halász utcai lehajtóig tartana – ismertette a kommunikációs szakember, hozzátéve: ennek részeként a Halász utcai lehajtó megszűnne, mint kereszteződés és autóval már nem lehetne rajta lehajtani az alsó rakpartra. Így a fenti rész csak a gyalogosok számára lenne használatos.

Ezt követően a Halász utcai lehajtó és a Margit híd között pedig folytatódna egy egyoldali kétirányú kerékpársáv egy szakaszon, és a Batthyány tértől pedig a már most is ismert kerékpárút folytatódna tovább. Az EuroVelo 6 fejlesztéséhez kapcsolódóan amúgy nemcsak a belvárosi szakaszon, hanem az északi irányba is lennének még felújítások – tette hozzá az InfoRádióban Kádár Mónika, a Magyar Kerékpárosklub kommunikációs munkatársa.

A cikk alapjául szolgáló interjút Barkóczi Bence készítette.