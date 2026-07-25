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A Formula-2 bajnokság sprintfutamának rajtja a mogyoródi Hungaroringen 2026. július 25-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Tizenhét körön át tartotta magát Montoya, aztán minden borult

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A második helyről rajtolt Gabriele Miní nyerte a 41. Magyar Nagydíj keretében szombaton rendezett Forma–2-es sprintfutamot a Hungaroringen.

A 21 éves olasz pilóta mögött a svéd Dino Beganovic végzett a második, a holland Laurens van Hoepen pedig a harmadik helyen.

A pole pozícióból a Forma–1-es ex-pilóta, Juan Pablo Montoya fia, Sebastian startolhatott, és az első kanyarban meg is tartotta a vezető pozíciót, sőt, körről körre növelte az előnyét Minível szemben. Az olasz versenyző azonban rövidesen egyre inkább közeledett az élen álló kolumbiai riválishoz, majd a 17. körben a célegyenes végén megelőzte Montoyát.

Miní innentől kezdve nagyszerűen menedzselte a versenyt és az autóján lévő gumik kopását, így sikeréhez nem férhetett kétség. Különösképpen úgy, hogy mögötte a 28 körös futam leintése előtt nyolc körrel Montoya és az őt üldöző Nikola Colov összeütközött. Az összetettben élen álló bolgár pilóta meglehetősen messziről próbált bevetődni az egyes – péntek óta Nelson Piquet nevét viselő – kanyarba és nekiment a fordulni szándékozó riválisának. Montoya ennek nyomán feladni kényszerült a viadalt, Colov pedig a boxutcába ugyan még behajtott az autójával, de folytatni ő sem tudta a versenyt.

A Forma–2-esek főfutamát vasárnap 11.25 órakor rendezik a Hungaroringen.

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