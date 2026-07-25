Problémák adódtak a Hungaroring új aszfaltjával

A több versenyző által is kifogásolt aszfaltcsík Franco Colapinto pénteki balesetében és George Russell gyengébb edzésteljesítményében is szerepet játszhatott. A négyszeres világbajnok Max Verstappen szintén kritizálta a pálya egyenetlenségét. A Hungaroring Sport Zrt. közlése szerint tavasszal nemzetközi szakértők bevonásával új kopóréteget kapott az 1-es, a 2-es, a 12-es, a 13-as és a 14-es kanyar, valamint több bukótér – írja az Index.

A Hungaroring szakemberei Verstappen észrevételeire reagálva a célegyenesben infratechnológiával visszalágyították, majd hengereléssel javították a jelzett burkolati egyenetlenségeket – közölte a társaság az MTI-vel. Az FIA tájékoztatása szerint a szövetség munkatársai már péntek késő délután rendkívüli pályabejárást tartottak a szervezőkkel közösen, ezt követően döntöttek a szükséges gyorsjavításokról, amelyeket sikeresnek ítéltek.

A kisebb pályarekonstrukciót követően, az előző napinál melegebb időben és aszfalthőmérséklet mellett indult a harmadik, egyben utolsó tréning, amelynek első mért körei után a McLarenek álltak az élen Norris, Oscar Piastri sorrendben.

Szűk fél órával a kezdés után Carlos Pérez alatt állt meg a Cadillac, amelynek több nyílásából is füst kezdett ömleni másodpercekkel azok után, hogy a mexikói versenyző kihajtott a pályára. A csapatrádióból aztán kiderült, hogy Pérez autójában leállt a motor, a fékek pedig kigyulladtak.

Nem sokkal korábban a két Aston Martin kis híján összeütközött, majd a kétszeres vb-győztes spanyol Fernando Alonso előbb elfékezte a kerekeit, kisvártatva pedig a járművéről lerepült egy légterelőelem.

A piros zászlós edzésmegszakítás után rövid időre Charles Leclerc (Ferrari) állt az élre, megelőzve Antonellit és Hamiltont. A vb-éllovas olasz aztán előzött, de Norris hamarosan – mindössze 48 ezredmásodperccel – a mercedeses rivális elé került. Ezzel azonban még nem volt vége a „tűzijátéknak”, Hamilton Ferrarijában ugyanis volt még tartalék, de percekkel később Norris is tudott újítani, így végül a címvédő nyerte a brit „különcsatát”.