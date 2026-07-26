A benzinárak kapcsán kulcsfontosságú hír érkezett

Az Interfax orosz hírügynökség beszámolója szerint a benzin kiviteli tilalma az év végéig érvényben marad, a dízelexport korlátozását ugyanakkor csak rövid ideig tervezik fenntartani, és feloldják, „amint helyreáll a piaci egyensúly”. A lépést úgy kommentálták, hogy így szeretnék kisegíteni a dízelhiányos globális piacot. Korábbi értesülések szerint egy hónap lehet az átmeneti idő – írja a Portfolio.

Novak hangsúlyozta, hogy a benzinre vonatkozó döntést a hazai üzemanyagpiac védelme indokolja, mivel a hatóságok elsősorban a belföldi ellátás biztonságát tartják szem előtt.

Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) képviselőivel. A kisbenzinkutak azonnali import-beengedést és benzináremelést szeretnének, a kormány azt ígérte: ha baj lesz, beavatkoznak, és nem hagyják elszállni az árakat.

A csütörtöki kormányzati tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök is hosszan beszélt a benzinárak kérdéséről. Mint mondta, Magyarországon alacsonyabb ma az üzemanyagok ára a benzinkutakon, mint a környező országokban, és lényegesen alacsonyabb, mint az Orbán-kormány elmúlt négy évében átlagosan voltak – hangsúlyozta . Magyar Péter hozzátette: több tényező miatt emelkedik a nagykereskedelmi ár, és sokáig nem lesz tartható, hogy a kutakon ne legyen áremelkedés, de ha kell, a gazdasági miniszter beavatkozik majd.