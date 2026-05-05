Az Instagram „eldugja” a túl kényelmes felhasználókat

A Meta ismét finomít az Instagram ajánló algoritmusán, amely a jövőben az eredeti tartalmakat részesíti majd előnyben, míg a másolt bejegyzések elérhetősége csökkenhet. A változtatás célja, hogy ösztönözze a felhasználókat a saját tartalmak készítésére, miközben a mások által átvett tartalmak – ha nem tartalmaznak jelentős módosítást – egyre kevesebb új felhasználóhoz jussanak el. Ez a változás a fotók és videók mellett minden olyan tartalomra vonatkozik, amely lényegében nem hoz új értéket a közönség számára.

Az új algoritmus különösen érzékenyen érintheti a mémeket és más, gyakran újraosztott bejegyzéseket közzétevő oldalakat – írja a hvg.hu. A Meta a minőségi tartalomgyártást szeretné ösztönözni, ezért azt javasolják a felhasználóknak, hogy egyedi elemeket, például saját szöveget, grafikát vagy más kreatív megoldásokat alkalmazzanak. A vízjelezés vagy a közreműködők neveinek hozzáadása nem lesz elegendő ahhoz, hogy a másolt tartalmak sikeresen szerepeljenek az Instagramon.