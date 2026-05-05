2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
Fiatal nő egy okostelefonon a közösségi médiát böngészi.
Nyitókép: Getty Images/Urupong

Az Instagram „eldugja” a túl kényelmes felhasználókat

Infostart

A Meta átalakítja az Instagram ajánlóalgoritmusát, a változás pedig sokakat érinthet.

A Meta ismét finomít az Instagram ajánló algoritmusán, amely a jövőben az eredeti tartalmakat részesíti majd előnyben, míg a másolt bejegyzések elérhetősége csökkenhet. A változtatás célja, hogy ösztönözze a felhasználókat a saját tartalmak készítésére, miközben a mások által átvett tartalmak – ha nem tartalmaznak jelentős módosítást – egyre kevesebb új felhasználóhoz jussanak el. Ez a változás a fotók és videók mellett minden olyan tartalomra vonatkozik, amely lényegében nem hoz új értéket a közönség számára.

Az új algoritmus különösen érzékenyen érintheti a mémeket és más, gyakran újraosztott bejegyzéseket közzétevő oldalakat – írja a hvg.hu. A Meta a minőségi tartalomgyártást szeretné ösztönözni, ezért azt javasolják a felhasználóknak, hogy egyedi elemeket, például saját szöveget, grafikát vagy más kreatív megoldásokat alkalmazzanak. A vízjelezés vagy a közreműködők neveinek hozzáadása nem lesz elegendő ahhoz, hogy a másolt tartalmak sikeresen szerepeljenek az Instagramon.

instagram

közösségi média

meta

Balásy Gyula átadja százmilliárdos értékű kommunikációs cégeit az államnak

Balásy Gyula átadja százmilliárdos értékű kommunikációs cégeit az államnak
Balásy Gyula egy interjúban bejelentette, hogy a Polgári törvénykönyv szabályai alapján egy közjegyző előtt aláírt okiratban közérdekű kötelezettségvállalás tett, amelyben felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőkealapokban lévő vagyonát az állam számára. A közokiratban Balásy négy cégről mond le: a Lounge Design, a Lounge Event és New Land Media Kft.-kben lévő 100 százalékos üzletrészéről, valamint az utóbbi kettő cég 95 százalékos tulajdonában álló Visual Europe Zrt.-ben lévő üzletrészéről. Egyes cégeinek a számláit múlt hét hétfőn befagyasztották, amiről előre nem szóltak nekik, technikai hibákra hivatkoztak. Állítása szerint nagyságrendileg több tízmilliárd forintról van szó.
 

Magyar Péter és Radnai Márk is reagált arra, hogy Balásy Gyula átadná a kommunikációs cégeit

A Tisza Párt újabb fontos tisztségviselőket nevezett meg

A Tisza Párt újabb fontos tisztségviselőket nevezett meg

Bujdosó Andrea frakcióvezető bejelentette a Tisza Párt parlamenti bizottsági elnökeit, miután korábban bemutatták az Országgyűlés tiszás alelnökeit is. A házelnököt és az alelnököket is a május 9-ei alakuló ülésen választják meg.
 

Megvan, kiket jelöl a Tisza Párt az Országgyűlés alelnökének

Alkotmányjogász: az új kormányfő kinevezésével még nem lesz új kormány

Mandátumok – Szinte összeállt az új parlament névsora

Magyar Péter és a TEK: a jövendő kormányfő közölte, melyik szerv felel majd a védelméért

Tényleg két „buli” lesz a belvárosban május 9-én

Így lesz újra elérhető az Erasmus-program a magyar diákoknak

Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
 
Gyenge napja volt a tőzsdéknek

Gyenge napja volt a tőzsdéknek

Többnyire pozitív volt a hangulat hétfő reggel a főbb ázsiai tőzsdéken, nagyot ment a dél-koreai tőzsde a chipgyártóknak köszönhetően, a hosszú hétvége után pedig eséssel kezdtek európai tőzsdék, miközben Londonban kereskedési szünnap volt. A befektetők az iráni fejleményekre figyelnek elsősorban, az olajár emelkedik, emellett Donald Trump a hétvégén büntetővámot jelentett be az EU-s autógyártókra, amire estek az európai autógyártók részvényei. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Kvíz: Te átmennél ma a matekérettségin? Ez a 10 egyszerű kérdés rajtad is kifoghat!

Kvíz: Te átmennél ma a matekérettségin? Ez a 10 egyszerű kérdés rajtad is kifoghat!

Vajon kifogna rajtad a középszintű matek érettségi? Próbáld ki magad a tavalyi év kérdéseivel! Napi kvízünkben 10 kérdés vár, hogy ellenőrizhesd a tudásod.

US strikes Iranian fast boats as Iran attacks UAE oil facility

US strikes Iranian fast boats as Iran attacks UAE oil facility

Shipping company Maersk says one of its US-flagged commercial vessels has successfully exited the Strait of Hormuz under US military protection.

2026. május 3. 20:41
Végzetes is lehet, ha nem csökkentjük a tűzifaigényt – alternatív forgatókönyvvel állt elő a kutató
2026. május 3. 09:12
Meglepő eredményre jutottak az AI-t vizsgáló kutatók
