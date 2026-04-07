ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.11
usd:
331.24
bux:
0
2026. április 7. kedd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Windows éppen frissíti magát egy laptopon.
Nyitókép: Unsplash

Nem ad választási lehetőséget a Windows

Infostart

Csendben készül a nagy átállásra a Microsoft, ami ugyan halogatható, kérdés, érdemes-e?

Folytatja az elmúlt évtizedben megszokottá tett kényszerítőzését a Microsoft, bejelentése szerint a következő időszakban minden olyan Windows 11 Home és Windows 11 Pro rendszert futtató számítógépre „fel fogja erőszakolni” az operációs rendszer 25H2 változatát, amelyek nem állnak céges felügyelet alatt – számolt be az Origo.

A cég azzal érvel, hogy a frissítésre kerülő számítógépek az előző Windows 11 24H2 főverziót futtatják, ennek a támogatása 2026. október 13-án véget ér, onnantól nem készít biztonsági és funkcionális javításokat hozzá. Emiatt a következő fél évben minden érintett PC-t átállít majd a tavaly ősszel kiadott, jelenleg éppen legújabb 25H2 kiadásra, hogy ne maradjanak támogatás nélkül.

A jelenlegi Windowsuk titokban már megkapta a 25H2 változat összes újítását, így csak aktiválni kell azokat egy pillanatok alatt települő, apró méretű frissítéssel. Tehát nem lesz az, hogy kiesik plusz fél órára a számítógép, mert nagy frissítést telepítget a Windows – olvasható.

A másik jó hír, hogy a számítógépezők talán észre sem vesznek semmit az egészből, annyira kevés tényleges újdonságot hozott a tavaly őszi Windows 11. Ezzel összefüggésben az sem túl valószínű, hogy problémát okozna az újabb főverzióra való átállás.

Bár kézileg halogatható a frissítés, ez viszont a jelenleg használt Windows 11-hez kiadott biztonsági frissítéseket is érinti, így komoly megfontolást igényel, hogy érdemes-e ilyet tenni.

Kezdőlap    Tudomány    Nem ad választási lehetőséget a Windows

microsoft

számítástechnika

digitális

frissítés

windows 11

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kutató: a leszakadó középosztály indulhat el Európa felé
Iráni válság

Kutató: a leszakadó középosztály indulhat el Európa felé
A háború elől menekülők csak egy kisebb részét tehetik ki annak a migrációs hullámnak, amely feltehetőleg Iránból a közeli jövőben elindul; a háború befejeződése fékezni tudná a folyamatot, de van egy réteg a 90 milliós országban, amely még össze tud szedni annyit, hogy útnak induljon egy jobb élet reményében – vélekedett az InfoRádióban Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője.
 

Donald Trump úgy érzi, Irán új vezetése „élesebb eszű”, mint a korábbi

Irán a poklot kockáztatja? Nem kérnek a tűszünetből, mást akarnak

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elérkeztünk a végső határidőhöz, Amerika végzetes csapásra készül - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Elérkeztünk a végső határidőhöz, Amerika végzetes csapásra készül - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról - mondta Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében. Amerika az elnök terve szerint erőműveket és hidakat bombázna. A forradalmi gárda "alaptalannak" nevezte Trump fenyegetőzését. Közben csökken az iráni megtorlócsapások intenzitása: Izrael ellen több mint 12 óra szünet után indult újabb rakétatámadás ma reggel. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a Suzuki a Vitara és az S-Cross hazai árairól: ezt tervezik 2026-ban, kemény év vár az autópiacra

Megszólalt a Suzuki a Vitara és az S-Cross hazai árairól: ezt tervezik 2026-ban, kemény év vár az autópiacra

Bizonytalan évre számít a Suzuki belföldi értékesítési vezetője, Horváth Attila a Pénzcentrumnak arról beszélt: sokkal keményebben meg kell dolgozni az ügyfélszerződésekért.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
‘Sights that no human has ever seen’: Artemis II crew bound for Earth after lunar fly-by and solar eclipse

‘Sights that no human has ever seen’: Artemis II crew bound for Earth after lunar fly-by and solar eclipse

The astronauts lost connection with Nasa while behind the Moon, as they passed the furthest point humans have ever travelled from Earth.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 7. 06:46
Ezért veszedelmes a mentális egészségről a közösségi médiában tájékozódni
2026. április 7. 06:23
Mit keresett egy ősi maradvány a Semmelweis klinika CT-jében?
×
×