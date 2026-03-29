Nyitókép: Pixabay

Újabb édesítőszerről derült ki, hogy belehalhat a fogyasztásába

Infostart

Friss kutatási eredmények szerint az eritrit nevű édesítőszer károsíthatja az agyi ereket, rontva azok rugalmasságát és a szervezet természetes vérrögoldó képességét; a laboratóriumi vizsgálatok összefüggést mutattak a szer fogyasztása és a szélütés (stroke) kockázatának növekedése között.

Az alacsony szénhidráttartalmú élelmiszerekben, cukormentes üdítőkben és keto-termékekben széles körben használt cukoralkohol hatásait emberi érrendszeri sejteken vizsgálták. A kutatók a sejteket olyan koncentrációjú eritritnek tették ki, amely egy átlagos cukormentes ital elfogyasztása után mérhető a szervezetben - írja Dobson Szabolcs az Egészségügyi szakirodalmi tallózó nevű Facebook-oldalon.

A kísérlet során megállapították, hogy a sejtek kevesebb nitrogén-monoxidot (értágító hatású anyag) és több endothelin-1-et (érszűkítő anyag) termeltek, ami rontja az erek ellazulási képességét.

A vizsgált sejtekben csökkent a vérrögök lebontásáért felelős természetes vegyület (t-PA) termelődése, ami fokozza a rögképződés veszélyét.

Megnőtt a szabad gyökök (ROS) száma, amelyek sejtbiológiai károsodást, gyulladást és

felgyorsult öregedési folyamatokat

indíthatnak el.

Bár a jelenlegi eredmények ellenőrzött laboratóriumi körülmények között születtek, egy korábbi, 4000 fős amerikai és európai alany bevonásával készült tanulmány már jelzett hasonló tendenciát. Annál a csoportnál, ahol magasabb eritrit-szintet mértek a vérben, három éven belül gyakrabban fordult elő szívroham vagy szélütés.

