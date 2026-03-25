2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Egy kullancs mászik egy ember bőrén.
Nyitókép: Unsplash

Új szuperfegyver érkezhet a Lyme-kór ellen

Két nagy gyógyszeripari vállalat olyan oltást fejlesztett ki a rettegett kór ellen, ami pozitív eredményeket mutatott az előrehaladott klinikai vizsgálatok során.

A kullancsok és az általuk terjesztett betegségek komoly közegészségügyi fenyegetést jelentenek, azonban, ha minden jól megy, hamarosan új fegyverünk lehet az ezek elleni védekezésben. Egy Lyme-kór megelőzésére kifejlesztett vakcina ugyanis pozitív eredményeket mutatott a harmadik fázisú klinikai vizsgálatok során – írja a Gizmodo beszámolója nyomán a 24.hu.

A Pfizer és a Valneva gyógyszeripari vállalatok a napokban bejelentették a közösen kifejlesztett, PF-07307405 kódnevet viselő oltásuk legfrissebb eredményeit. E szerint

a vakcina mintegy 73 százalékos hatékonysággal tudta megelőzni a Lyme-kórt, mindezt úgy, hogy egy közel 10 ezer fős mintát vettek alapul, amerikai, kanadai és európai lakosok bevonásával.

A vállalatok azt tervezik, hogy hamarosan közösen benyújtják a vakcinát az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalának (FDA) jóváhagyásra.

A vakcinát a Borrelia burgdorferi, a Lyme-kór kialakulásában kulcsszerepet játszó baktérium okozta fertőzések megelőzésére tervezték, bár a hatásmechanizmusa némileg eltér a hagyományos oltásoktól. Ugyanis a szer megtanítja rá a szervezetet, hogy felismerje és antitesteket termeljen a B. burgdorferi baktériumon található külső felszíni A protein (OspA) ellen.

Vagyis amikor egy Lyme-kórt hordozó kullancs magába szívja a beoltott személy vérét, ezek az OspA elleni antitestek is bekerülnek a testébe.

Amint bejutnak a kullancs belébe, az antitestek a baktériumokhoz kötődnek, és megakadályozzák hogy ezek egyáltalán elhagyják a kullancsot, ezáltal megelőzve a fertőzést.

A PF-07307405 vakcina a B. burgdorferi hat leggyakoribb szerotípusát célozza meg, amelyek Észak-Amerikában és Európában találhatók.

Bár a vizsgálatok ígéretesek, a két vállalat jelezte, hogy az alapul szolgáló adatok nem voltak annyira statisztikailag megbízhatóak, mint amire számítottak. A vizsgálat adatainak elsődleges elemzése szerint ugyanis a vakcina potenciális hatékonysága 15,8 és 93,5 százalék között mozgott, ami a vállalatok által célként kitűzött 20 százalékos alsó határ alatt volt.

A Pfizer és a Valneva azzal érvel, hogy ezek az eredmények a viszonylag enyhe évszakok következményei, amelyek a vártnál kevesebb Lyme-kóros esetet eredményeztek a vizsgálati időszakban. Ez nem jelenti azt, hogy a PF-07307405 nem hatékony a Lyme-kór ellen, csak azt, hogy a sikerének bizonyossága az ideálisnál is bizonytalanabb.

Egyiptom futballkirálya távozik – de ki jön helyette?

Mohamed Szalah keddi bejelentése, mely szerint az idény végén távozik a Liverpooltól – ahogyan ő is fogalmazott – egy korszak lezárásának a kezdetét jelenti. Nem „csak” az ő pályafutásában, de túlzás nélkül állítható: a Liverpool FC történetében.
Trump rászabadítaná a poklot is Iránra – egy stratégiai fontosságú sziget inváziójával viheti be a végső csapást

A Fehér Ház ismét kemény üzenetet küldött Teheránnak: Karoline Leavitt szerint Donald Trump továbbra is a békét tekinti elsődleges célnak, de ha Irán nem fogadja el az amerikai feltételeket, Washington „még súlyosabb” csapásokat mérhet. Közben az iráni parlament elnöke, Mohammad Bagher Galibaf arra figyelmeztetett, hogy egy Iránhoz tartozó sziget esetleges elfoglalása esetén az érintett ország létfontosságú infrastruktúrája is célponttá válhat. Elemzők szerint a konfliktus fókusza a stratégiai Hormuzi-szorosra tolódott, ahol egy látványos, de korlátozott katonai akció (például egy kisebb sziget elfoglalása) gyors tűzszünethez vezethetne, ám könnyen kudarcba is fulladhat.

Lépett az ázsiai szuperhatalom: alattomos módszerrel használják ki az Egyesült Államok lekötöttségét

Tajvan egyre jobban tart attól, hogy Kína a saját javára fordítja az Egyesült Államok közel-keleti lekötöttségét.

Meta and YouTube found liable in landmark social media addiction trial

A woman has been awarded $3m in a verdict that could have implications for hundreds of other cases in the US.

