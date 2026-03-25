Új szuperfegyver érkezhet a Lyme-kór ellen

A kullancsok és az általuk terjesztett betegségek komoly közegészségügyi fenyegetést jelentenek, azonban, ha minden jól megy, hamarosan új fegyverünk lehet az ezek elleni védekezésben. Egy Lyme-kór megelőzésére kifejlesztett vakcina ugyanis pozitív eredményeket mutatott a harmadik fázisú klinikai vizsgálatok során – írja a Gizmodo beszámolója nyomán a 24.hu.

A Pfizer és a Valneva gyógyszeripari vállalatok a napokban bejelentették a közösen kifejlesztett, PF-07307405 kódnevet viselő oltásuk legfrissebb eredményeit. E szerint

a vakcina mintegy 73 százalékos hatékonysággal tudta megelőzni a Lyme-kórt, mindezt úgy, hogy egy közel 10 ezer fős mintát vettek alapul, amerikai, kanadai és európai lakosok bevonásával.

A vállalatok azt tervezik, hogy hamarosan közösen benyújtják a vakcinát az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalának (FDA) jóváhagyásra.

A vakcinát a Borrelia burgdorferi, a Lyme-kór kialakulásában kulcsszerepet játszó baktérium okozta fertőzések megelőzésére tervezték, bár a hatásmechanizmusa némileg eltér a hagyományos oltásoktól. Ugyanis a szer megtanítja rá a szervezetet, hogy felismerje és antitesteket termeljen a B. burgdorferi baktériumon található külső felszíni A protein (OspA) ellen.

Vagyis amikor egy Lyme-kórt hordozó kullancs magába szívja a beoltott személy vérét, ezek az OspA elleni antitestek is bekerülnek a testébe.

Amint bejutnak a kullancs belébe, az antitestek a baktériumokhoz kötődnek, és megakadályozzák hogy ezek egyáltalán elhagyják a kullancsot, ezáltal megelőzve a fertőzést.

A PF-07307405 vakcina a B. burgdorferi hat leggyakoribb szerotípusát célozza meg, amelyek Észak-Amerikában és Európában találhatók.

Bár a vizsgálatok ígéretesek, a két vállalat jelezte, hogy az alapul szolgáló adatok nem voltak annyira statisztikailag megbízhatóak, mint amire számítottak. A vizsgálat adatainak elsődleges elemzése szerint ugyanis a vakcina potenciális hatékonysága 15,8 és 93,5 százalék között mozgott, ami a vállalatok által célként kitűzött 20 százalékos alsó határ alatt volt.

A Pfizer és a Valneva azzal érvel, hogy ezek az eredmények a viszonylag enyhe évszakok következményei, amelyek a vártnál kevesebb Lyme-kóros esetet eredményeztek a vizsgálati időszakban. Ez nem jelenti azt, hogy a PF-07307405 nem hatékony a Lyme-kór ellen, csak azt, hogy a sikerének bizonyossága az ideálisnál is bizonytalanabb.