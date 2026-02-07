Valóban megvédhető lenne atomtöltettel a Föld egy veszélyes aszteroidával szemben?

Jó ötlet lehet atombombával eltéríteni egy aszteroidát – írja a Science Alert cikke nyomán a 24.hu. A brit kutatók által közzétett tanulmány szerint a vasban gazdag aszteroidák nem robbannak szét egy találattól, ezért viszonylag könnyen eltéríthetők a pályájukról.

A NASA bolygóvédelmi küldetése, a DART misszió óta bebizonyosodott, hogy az emberiség képes lehet aszteroidák eltérítésére: 2022 szeptemberében sikeresen módosították egy Föld felé tartó aszteroida pályáját. A misszió során alkalmazott módszer azonban csak egy bizonyos méretig működik, felmerül tehát a kérdés, hogy az annál nagyobb objektumok pályáját is lehet-e módosítani, például atomtöltettel.

Elvileg működőképes a módszer, ám veszélyeket is tartogat: ha nem megfelelő helyen és időben csapódik be a töltet, az aszteroida széttöredezhet és így több darabban bombázná a Földet.

Gyakorlati kísérletek hiányában az Oxfordi Egyetem fizikusai a nukleáris eltérítéssel foglalkozó Outer Solar System Company (OuSoCo) startupcéggel közösen elemezték, mi történne egy vastartalmú űrkőzettel, ha különböző hatásoknak tennék ki.

A szimulációk eredményei alapján az űrkőzetek jóval nagyobb terhelést is kibírnak, mint azt korábban a tudósok feltételezték, sőt erősebbé is válnak, ha intenzív becsapódás éri őket.

A kutatók a CERN-ben található Szuper Proton Szinkrotron részecskegyorsítót használták egy Campo del Cielo-i vasmeteoritból származó minta besugárzására, alacsony és magas intenzitással. A mérések alapján a meteoritminta meglágyult, meghajlott, majd újra megerősödött. Emellett megfigyelték, hogy minél erősebb ütés éri a felszínét, annál hatékonyabban oszlatja el az ütésből származó energiát.