Woman With Pipette And Test Tubes
Nyitókép: RomoloTavani/Getty Images

Itt az áttörés a koleszterinszint csökkentésében

Infostart

Bonyolultan megszerezhető injekció helyett egy egyszerű tabletta viheti le a „rossz koleszterin” szintjét.

Amerikai kutatók egy olyan újfajta tablettával álltak elő, amely jelentősen csökkenti az artériák elzáródását okozó koleszterinszintet azoknál, akiknél a koleszterin és triglicerid csökkentésére szolgáló sztatinok szedése ellenére is magas a szívroham kockázata – írja a 24.hu a Science Alert cikke alapján.

A sztatinok úgy működnek, hogy blokkolják a máj koleszterintermelésének egy részét, emiatt jelenleg a kezelés alapköveként szolgálnak. Azonban még a legnagyobb dózisok esetén is sok embernél is úgy tűnik, további segítségre lenne szüksége az LDL, vagyis a „rossz” koleszterin szintjének csökkentéséhez. Ezt szolgálná a most tesztelt készítmény, az enlicitid is.

A New England Journal of Medicine című folyóiratban megjelent tanulmányban több mint 2900 magas kockázatú beteg vett részt, akiknek egy része az újító tablettát kapta meg, míg a kontrollcsoport tagjainak hatóanyag nélküli gyógyszert adtak. Az eredmények szerint a különbség szemmel látható:

az enlicitid szedőinek LDL-koleszterinszintje akár 60 százalékkal is csökkenhetett hat hónap alatt.

Egy év után szintén hasonló arányszámokat kaptak, és ehhez csupán egyetlen dologra kellett figyelni: a gyógyszert reggel, étgyomorra kellett bevenni.

Dr. Ann Marie Navar, a tanulmányt vezető kardiológus szerint bár már most is vannak más készítmények, amelyeket a betegek hozzáadhatnak a sztatinhoz, ezek közül egyik sem közelíti meg az enlicitidnél tapasztalt LDL-koleszterinszint csökkentésének mértékét.

A kutatást értékelő szakértők szerint a tanulmány „meggyőző bizonyítékokat” szolgáltat arra vonatkozóan, hogy az új tabletta körülbelül annyira csökkenti a koleszterinszintet, mint a jelenleg is elérhető PCSK9 injekciók. Mivel azonban utóbbiak felíratása és megvásárlása is bonyolult, sokkal többeken segíthet a jövőbeni tabletta.

A készítmény egyelőre kísérleti stádiumban van.

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) jelezte: már felvette azt az ultragyors felülvizsgálatokat ígérő programba, így akár az is lehet, hogy néhány éven belül több millió embernek segíthet majd világszerte.

