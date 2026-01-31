ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. január 31. szombat Gerda, Marcella
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Az önvezető autók miatt jön az újabb közlekedési lámpa

Infostart

Az amerikai közlekedési mérnökök szerint a több mint százéves háromszínű jelzőlámpa-rendszer felett eljárt az idő. Az Észak-Karolina Állami Egyetem (NCSU) kutatói egy negyedik, fehér fény bevezetését javasolják, amely az önvezető autók térnyerésével radikálisan csökkenthetné a kereszteződésekben való várakozási időt.

A koncepció lényege az úgynevezett „fehér fázis”. Ebben az üzemmódban a közlekedési lámpák vezeték nélküli kapcsolaton keresztül kommunikálnak a kereszteződéshez érő önvezető járművekkel. Amikor elegendő önvezető autó tartózkodik a helyszínen, a rendszer összehangolja mozgásukat, a lámpán pedig kigyullad a fehér fény - írja a totalcar.hu külföldi lapok alapján.

Az emberi vezetők számára a fehér jelzés egyetlen egyszerű utasítást hordoz: „Kövessék az előttük haladó autót!” Ha az elöl haladó kocsi elindul, a mögötte lévő emberi sofőrnek is haladnia kell, ha megáll, neki is fékeznie kell. A rendszer lényege, hogy az önvezető autók számítási kapacitását kihasználva a forgalom áramlása folyamatosabbá váljon, elkerülve a felesleges állásidőt.

Az USA-ban több szinten is zajlik az előkészítés, a tesztelés. A legfrissebb, 2025-ös és 2026-os kutatási adatok szerint a fehér fény használatával

a forgalom hatékonysága akár 98,9 százalékkal is javulhat.

Massachusetts államban és néhány kaliforniai okosváros-projektben már tesztelnek olyan „intelligens” kereszteződéseket, amelyek képesek kommunikálni a járművekkel (V2I technológia), bár a negyedik fény fizikai felszerelése még gyerekcipőben jár.

Az amerikai közlekedési hatóságok (például a DOT) vizsgálják a fehér fény pszichológiai hatásait, mivel a massachusettsi tapasztalatok azt mutatják, hogy a szokatlan jelzések kezdetben zavart okozhatnak a helybéli autósok körében.

Kihívások és kételyek

A forradalmi ötlet megvalósításának legnagyobb gátja jelenleg a „vegyes forgalom”. Amíg az utakon az önvezető autók aránya nem ér el egy kritikus tömeget (a kutatók szerint legalább 30-40%-ot), a rendszer nem tudja kifejteni valódi hatását. Emellett kérdéses az emberi tényező is: egy elbambuló sofőr a fehér jelzésnél ugyanúgy képes megbénítani a forgalmat, mint a zöldnél.

Az amerikai kutatók szerint a fehér lámpa nem a távoli jövő, hanem a következő évtized realitása lehet az okosvárosok főútvonalain, jelentősen csökkentve az üzemanyag-fogyasztást és a légszennyezést.

Kezdőlap    Tudomány    Az önvezető autók miatt jön az újabb közlekedési lámpa

közlekedés

usa

fehér lámpa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét

A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét

A Benes-dekrétumok elleni pozsonyi tüntetésen a rendőrök elvitték Orosz Örsöt, mert a ruháján az állt, hogy megkérdőjelezi a dekrétumokat - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebook-oldalán, jelezve: a szlovákiai magyar politikust elengedték, nem indul ellene eljárás.
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mennyivel vezet a Tisza a Fidesz előtt?

Mennyivel vezet a Tisza a Fidesz előtt?

A hétről hétre megjelenő, keszekusza képet mutató közvélemény-kutatási eredményeket látva meglepő lehet, de igaz: a Fidesz és a Tisza Párt közötti különbség hosszú hónapok óta betonba van öntve. Csak épp két különböző betonba.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ma már a diszkontok diktálnak a magyar borászoknak: kik lesznek a nagy átrendeződés túlélői?

Ma már a diszkontok diktálnak a magyar borászoknak: kik lesznek a nagy átrendeződés túlélői?

A magyar borpiac kettészakadt, a középkategória gyakorlatilag eltűnt, a termelők pedig egyszerre küzdenek a diszkontok árnyomásával és a zsugorodó hazai fogyasztással.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Takeaways from the millions of newly released Epstein files

Takeaways from the millions of newly released Epstein files

Three million new documents include hundreds of mentions of Trump and emails between Epstein and a person called "The Duke".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 31. 06:44
Muszáj unokázniuk az időseknek
2026. január 30. 16:48
Támad a Nipah-vírus, ezt kell most megtennünk az NNGYK szerint
×
×
×
×