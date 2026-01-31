Az önvezető autók miatt jön az újabb közlekedési lámpa

A koncepció lényege az úgynevezett „fehér fázis”. Ebben az üzemmódban a közlekedési lámpák vezeték nélküli kapcsolaton keresztül kommunikálnak a kereszteződéshez érő önvezető járművekkel. Amikor elegendő önvezető autó tartózkodik a helyszínen, a rendszer összehangolja mozgásukat, a lámpán pedig kigyullad a fehér fény - írja a totalcar.hu külföldi lapok alapján.

Az emberi vezetők számára a fehér jelzés egyetlen egyszerű utasítást hordoz: „Kövessék az előttük haladó autót!” Ha az elöl haladó kocsi elindul, a mögötte lévő emberi sofőrnek is haladnia kell, ha megáll, neki is fékeznie kell. A rendszer lényege, hogy az önvezető autók számítási kapacitását kihasználva a forgalom áramlása folyamatosabbá váljon, elkerülve a felesleges állásidőt.

Az USA-ban több szinten is zajlik az előkészítés, a tesztelés. A legfrissebb, 2025-ös és 2026-os kutatási adatok szerint a fehér fény használatával

a forgalom hatékonysága akár 98,9 százalékkal is javulhat.

Massachusetts államban és néhány kaliforniai okosváros-projektben már tesztelnek olyan „intelligens” kereszteződéseket, amelyek képesek kommunikálni a járművekkel (V2I technológia), bár a negyedik fény fizikai felszerelése még gyerekcipőben jár.

Az amerikai közlekedési hatóságok (például a DOT) vizsgálják a fehér fény pszichológiai hatásait, mivel a massachusettsi tapasztalatok azt mutatják, hogy a szokatlan jelzések kezdetben zavart okozhatnak a helybéli autósok körében.

Kihívások és kételyek

A forradalmi ötlet megvalósításának legnagyobb gátja jelenleg a „vegyes forgalom”. Amíg az utakon az önvezető autók aránya nem ér el egy kritikus tömeget (a kutatók szerint legalább 30-40%-ot), a rendszer nem tudja kifejteni valódi hatását. Emellett kérdéses az emberi tényező is: egy elbambuló sofőr a fehér jelzésnél ugyanúgy képes megbénítani a forgalmat, mint a zöldnél.

Az amerikai kutatók szerint a fehér lámpa nem a távoli jövő, hanem a következő évtized realitása lehet az okosvárosok főútvonalain, jelentősen csökkentve az üzemanyag-fogyasztást és a légszennyezést.