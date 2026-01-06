Felforgathatják az amerikai piacot az előfizetéses súlycsökkentő tabletták

Olyanná válhat a súlycsökkentő gyógyszerek fogyasztása 2026-tól, mint az előfizetés a tévécsatornákra vagy egy cipő vásárlása. A fogyni vágyók mobiltelefonos alkalmazásokon juthatnak hozzá a készítményekhez, amelyeket tabletta formájában vehetnek be, mint a C-vitamint – írja a Reuters cikke nyomán a hvg.hu.

A hírügynökség szerint a dán Novo Nordisk és az amerikai Eli Lilly az év elejétől indíthatja el tablettás súlycsökkentő gyógyszerei értékesítését az Egyesült Államokban. Előbbi cég már megkapta a szigorú amerikai élelmiszer- és gyógyszerbiztonsági hivatal (FDA) engedélyét ehhez, az utóbbi vállalat várhatóan az év elején léphet a nyomába. A Novo január elejétől az Eli a hónap közepétől kezdheti meg a tablettás készítmény értékesítését.

Szakértők úgy vélik, a következő évtizedben évi 150 milliárd dollárosra növekedhet az ilyen formátumú testsúlycsökkentő készítmények piaca.

A túlsúlyos és elhízott emberek napi rutinként fogják fogyasztani őket, miközben elérhetők maradnak az injekciós kúrák is.

„A fogyasztók megszerezhetik az étvágycsökkentő készítményeket az egészségügyi ellátáson kívül, a hagyományos boltokban és áruházakban” – mondta Lindsay Allen, a Northwestern University egészségügyi iskolájának professzora. „Olyanná válik a beszerzésük, mint amikor valaki vesz egy mobiltelefont” – tette hozzá.

Az említett gyógyszergyárak azt tervezik, hogy tablettás készítményének egyhavi minimális adagját 150 dollár (50 ezer forint) körüli alapáron fogja kínálni az Egyesült Államokban. A Novo azt is kijelentette, hogy a nagyobb dózisok árát sem engedi 400 dollár (130 ezer forint) fölé emelkedni.

A tablettás változatok megjelenése arra szorítja a cégeket, hogy elmozduljanak a tömegtermékek értékesítésének módszerei felé, ami a hagyományos és online áruházakat jellemzi.

A pirulás termék promóciója részévé válik az életmód-tanácsadással foglalkozó média kiterjedt hálózatának. Ez a szakértők egy részét aggasztja, mivel szerintük a súlycsökkentő készítményeket szakszerű orvosi felügyelet mellett kellene alkalmazni – írják.

A Reuters elemzése arra is kitér, hogy a tablettáknak köszönhetően népgyógyszerré váló súlycsökkentők arra kényszerítik az élelmiszergyártókat és a gyorsétterem-láncokat, hogy alkalmazkodjanak fogyasztóik, vendégeik ezek miatt megváltozó étvágyához. A legnagyobb élelmiszergyártó cégek, élükön a Nestlével az elmúlt években már érzékelték az étvágycsökkentő injekciók használatának terjedését.