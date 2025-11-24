ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 24. hétfő
Nyitókép: Pixabay

Nem pusztult el az egyik mohaféle az űrben – megdöbbentően reagált a zord körülményekre

Infostart

A kutatók szerint ez a felfedezés fontos mérföldkő az asztrobiológiai vizsgálatok terén, illetve a Hold- és a Mars-kutatásban is.

A Physcomitrium patens nevű mohafélét kilenc hónapig tartották a Nemzetközi Űrállomás külső felületén, és minden, az űrben tapasztalható körülménynek ellenállt, sőt a Földre visszatérve kiderült, hogy spóráinak 80 százaléka sértetlen, hazatérve pedig újból növekedésnek indult – írja a hvg.hu az iScience című tudományos folyóiratban megjelent cikk alapján.

A növényt a vákuum, az extrém hőmérséklet és az élethez szükséges minimumkövetelmények hiánya sem pusztította el.

A kutatók szerint ez a felfedezés fontos mérföldkő az asztrobiológiai kutatások terén, illetve a Hold- és a Mars-kutatásban is.

Előzetesen arra számítottak, hogy minden spóra el fog pusztulni az űrben, ehhez képest a Földön még életképesebb növénnyé fejlődött a mohaféle. A kutatók szerint ez a fejlemény feladja majd a leckét azoknak, akik eddig szkeptikusak voltak a Földön kívüli élet ellenálló képességeivel kapcsolatban.

A moháról köztudott az élővilágban, hogy rendkívül jó túlélő, mivel a Föld első növényei közé tartozik. Napjainkban már vulkáni kőzetek között és hegycsúcsokon is megtalálhatók, ahol a legtöbb növény nem érzi jól magát.

A Physcomitrium patenst 283 napig figyelték, hogyan reagál az űrben tapasztalható körülményekre. Egy speciális panelen helyezték el a mohaspórákat a Nemzetközi Űrállomás külső borításán.

A spórák vákuumnak, kozmikus sugárzásnak és extrém hőmérséklet-ingadozásnak voltak kitéve, miközben a mikrogravitáció is érvényesült.

A 80 százalékos túlélési arány mindenkit meglepett, mint ahogy az is, hogy a spórák 90 százaléka később kicsírázott. A vizsgálat során ugyanakkor csak egy mohafajtát figyeltek meg, vagyis általánosságban nem lehet következtetéseket levonni arról, hogy a mohák hogyan reagálnak a körülményekre az űrben. A kutatásokat azonban folytatják, hogy még többet megtudhassanak az egyes növények túlélési képességeiről az űr zord körülményei között.

Szakértő: ez nem egy végleges béketerv, amit Ukrajnának muszáj azonnal elfogadnia – de közben az oroszok mennek előre

Az amerikai béketervvel kapcsolatban számos találgatás került napvilágra, ez is az oka annak, hogy folyamatosan változnak az erről szóló hírek – nyilatkozta az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója. A posztszovjet térség szakértőjét saját ukrán forrásai arról tájékoztatták, hogy az ukrán területek feladásának terve nem új keletű, de most először társulhatnak mellé biztonsági garanciák, ami Ukrajna számára elfogadhatóbbá teszi a rendezést.
 

Szép csendben omlik a kártyavár Oroszországban: apad az államkassza, itt a brutális szám

Novemberben mintegy 35%-kal, 520 milliárd rubelre eshetnek Oroszország állami olaj- és gázbevételei az előző év azonos hónapjához képest a Reuters számításai szerint. Az olaj- és gázszektor a Kreml legfontosabb finanszírozási forrása, a szövetségi költségvetés bevételeinek mintegy egynegyedét adja.

Sokk a sörkedvelőknek: nem semmi dolgot találtak svájci tudósok, ezt sokan nem tudták kedvenc italukról

A korábbi feltételezésekkel ellentétben a sörhab stabilitása nem csupán a buborékok felületén lévő fehérjedús rétegektől függ.

Trump hints at 'big progress' in Ukraine talks as Zelensky warns against giving away territory

After weekend US-Ukraine talks in Geneva, President Zelensky says: "Putin wants legal recognition to what he has stolen...that's the main problem."

