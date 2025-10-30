ARÉNA - PODCASTOK
Az olaszországi Positano várososának tengerpartja naplementében.Forrás: Getty Images/brunocoelhopt
Nyitókép: Getty Images/brunocoelhopt

A legrosszabb forgatókönyv: eltűnhet az olasz tengerpartok 40 százaléka

Infostart / MTI

Az olasz tengerpartok ötöde víz alá kerülhet a klímaváltozás miatt emelkedő tengerszint miatt 2050-re – közölte az Olasz Földrajzi Társaság friss jelentésében.

A Süllyedő vidékek című tanulmány, amelyet egy Rómában rendezett konferencián mutattak be, átfogó értékelést nyújt arról, hogy a klímaváltozás és globális felmelegedés hogyan változtatja meg az olasz partvidéket.

A olasz partvidék mintegy 8300 kilométeren nyúlik el, magában foglalja a természetes partokat, a folyótorkolatokat, kikötőket és mesterséges partmegerősítéseket is. A jelentés szerint mindennek legkevesebb 20 százaléka kerülhet víz alá a tengerszint emelkedése, a partvidék eróziója és az áradások miatt az évszázad közepére.

A legrosszabb forgatókönyv arra figyelmeztet, hogy amennyiben nem történik hatékony közbelépés, amely mérsékli a globális felmelegedés hatásait, 2100-ra akár az olasz tengerpart 40 százalékát ellepheti a víz.

A kutatók több magas kockázatú zónát neveztek meg, köztük az adriai partokat, ahol olyan népszerű turistaparadicsomok vannak, mint a puliai Gargano-félsziget, valamint a Tirrén-tenger mentén fekvő Toszkána, Lazio és Campania partjai. Emellett a magas kockázatú régiók közé sorolták a szardíniai Cagliari és Oristano melletti partvidéki szakaszokat is.

A jelentés szerzői szerint a legnagyobb veszélyben az olyan bővizű régiók vannak, mint a Pó-folyó deltavidéke és a velencei lagúnák, illetve a kikötők, és a partok melletti mezőgazdasági területek.

A kutatók hangsúlyozták, hogy az erősen urbanizált olasz partvidéket, amelynek tíz százalékát fedi beépített infrastruktúra, szintén súlyosan érinti a vízszint emelkedése.

„Alapvető átalakulás zajlik az olasz partvidéken, sebezhető tájjá válik, ami súlyos környezeti és társadalmi következményekkel jár” – írták a jelentésben.

olaszország

klímaváltozás

tengerpart

tengerszint

