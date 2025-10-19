ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 19. vasárnap
Illusztrációs kép egy megsérült amerikai repülőgépről, amelyet űrszemét találhatott el.
Nyitókép: Fotó: AI

Űrszemét támadt egy utasszállítóra, megsérült a pilóta

Infostart

Rendkívüli esemény történt október 16-án a United Airlines UA1093-as számú járatán, amely Denverből Los Angelesbe tartott: a Boeing 737 MAX 8 típusú repülőgép pilótafülkéjének szélvédője repülés közben megrepedt, a pilóta pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. A gép 140 utassal és személyzettel a fedélzetén 36 ezer láb magasságban repült, amikor a személyzet a repülőgép orrán és a szélvédőn jelentkező sérüléseket észlelte.

A kapitány szerint egy tárgy közeledett feléjük, amelyet „űrszemétként” azonosított, és az ütközés következtében a szélvédő egyik rétege megrepedt. A gép biztonságosan leszállt Salt Lake Cityben, ahol a pilótát ellátták, az utasokat pedig egy másik repülőgéppel szállították tovább Los Angelesbe, mintegy hatórás késéssel - számolt be az airlive.net.

A repülőgép szélvédője több rétegből áll, így a repedés nem okozott kabinnyomás-vesztést. A sérülés pontos oka egyelőre nem ismert, de szakértők szerint lehetséges, hogy

űrszemét vagy meteorit okozta az ütközést, míg mások magaslégköri jégesőt tartanak valószínűbbnek.

A gép orrán látható nyomok mindkét elméletet alátámaszthatják, de hivatalos jelentés még nem készült az esetről.

Az FAA korábbi jelentése szerint az esélye annak, hogy egy utasszállító repülőgépet űrszemét talál el, rendkívül alacsony – kevesebb mint egy a trillióhoz.

24 ÓRA
