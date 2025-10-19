Űrszemét támadt egy utasszállítóra, megsérült a pilóta

A kapitány szerint egy tárgy közeledett feléjük, amelyet „űrszemétként” azonosított, és az ütközés következtében a szélvédő egyik rétege megrepedt. A gép biztonságosan leszállt Salt Lake Cityben, ahol a pilótát ellátták, az utasokat pedig egy másik repülőgéppel szállították tovább Los Angelesbe, mintegy hatórás késéssel - számolt be az airlive.net.

A repülőgép szélvédője több rétegből áll, így a repedés nem okozott kabinnyomás-vesztést. A sérülés pontos oka egyelőre nem ismert, de szakértők szerint lehetséges, hogy

űrszemét vagy meteorit okozta az ütközést, míg mások magaslégköri jégesőt tartanak valószínűbbnek.

A gép orrán látható nyomok mindkét elméletet alátámaszthatják, de hivatalos jelentés még nem készült az esetről.

Az FAA korábbi jelentése szerint az esélye annak, hogy egy utasszállító repülőgépet űrszemét talál el, rendkívül alacsony – kevesebb mint egy a trillióhoz.