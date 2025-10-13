Durván növekszik a meddő férfiak aránya, de volna mit tenni ellene

Az irányította rá az orvostudomány figyelmét a férfimeddőségre, mert egyre több pár érintett a gyermektelenségben ebben a fejlett országokban.

Mint Szabó Anett, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának rezidense friss tanulmányára hivatkozva az InfoRádióval közölte, a párok 15-20 százaléka érintett.

A férfioldal pedig azért fontos, mert a párok esetében a férfioldal 50 százalékban érintett, ráadásul a férfiak termékenysége folyamatosan romlik.

"Száz év távlatára szoktunk hivatkozni, és nem is csak a magyar, hanem a fejlett országokban, és nagyjából feleződött a termékenység" - fordította a számok nyelvére.

No de mi állhat a háttérben? Több tényező is:

életmód

környezeti tényezők

egészségügyi állapot.

"Arra próbáljuk felhívni a figyelmet, amin ők maguk is tudnak változtatni, de amennyiben tudunk, mi is hozzájárulunk az ő egészségükhöz" - mutatott rá.

Ami a részleteket illeti, többek között azt is megállapították a tanulmányban, hogy a hőhullámok vagy a légszennyezés is állhat a háttérben, amin egyszerűen nem lehet változtatni, de

a gyermekvállalás küszöbén álló férfiaknak kerülni érdemes a szaunát vagy az ülésfűtést az autóban, ugyanígy a szoros alsónadrág viselését.

"Igyekeztünk hangsúlyozni azt, hogy az egyik legkárosabb az a dohányzás, ezt eddig is tudtuk. A kutatás során a spermium DNS-töredezettség kapcsán azt láttuk, hogy ez a legkárosabb tényező, ami rontja a spermiumok minőségét, de nagyjából ugyanannyira járult hozzá a termékenység romlásához a túlzott alkoholfogyasztás is. Azt is láttuk, hogy valamennyire a túlsúly is hozzátett ehhez, úgyhogy ezek mind olyan tényezők, amin maguk a férfiak tudnak változtatni" - sorolta Szabó Anett.

Étrend: mediterrán!

És ott az étrend... Ezzel kapcsolatban elmondta, a meddőség ellen a legjobb a mediterrán típusú étrend, figyelni kell a zöldségek, gyümölcsök, halak fogyasztására, továbbá jó hatással vannak a mogyorófélék is.

"A legfontosabb igazából az, hogy alapvetően olyan fehérjéket vigyenek be a férfiak, amik haleredetűek vagy növényiek, ne a feldolgozott húsokat, illetve a vörös húsokat fogyasszák" - figyelmeztetett.

Voltak olyan összehasonlító tanulmányok, ahol a mediterrán diétát hasonlították össze a zsírokban, húsokban gazdag étrendekhez, és azt látták, hogy mind a koncentráció, mind a spermiumok mozgása, illetve kinézete sokkal jobb azoknál a férfiaknál, akik a mediterrán étrendhez tartják magukat.