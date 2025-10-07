Ünnepelik, de ő erről mit sem tud – nem elérhető a friss Nobel-díjas tudós

Mint arról az Infostart is beszámolt, a stockholmi Karolinska Intézet hétfői bejelentése szerint Mary E. Brunkow és Fred Ramsdell amerikai, valamint Szakagucsi Simon japán tudós kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért.

A Nobel Bizottság azonban nem tudja elérni egyiküket, Fred Ramsdell ugyanis éppen egy olyan természetjáró úton vesz részt, amely során se internetet, se telefont nem használ egyáltalán – írja a The Guardian cikkét idézve a 24.hu.

A nyertessel így barátai és kollégái sem tudnak kapcsolatba lépni, vagyis a tudósnak valószínűleg fogalma sincs róla, hogy a világ egyik legrangosabb elismerésében részesítették.

A Nobel-díjasokat hagyományosan a bejelentés napján értesítik arról, hogy nyertek, előtte arról sem tudnak, hogy egyáltalán jelölték őket. Emiatt olykor vicces szituációk is kialakulnak, Karikó Katalin például először azt hitte, hogy telefonbetyárok próbálják átverni – jegyzi meg a híroldal.

Az orvosi Nobel-díj nyerteseit október 6-án, hétfőn jelentették be, ezzel kezdetét vette az idei Nobel-hét, amely alkalmával az összes díjazott nevét nyilvánosságra hozzák. A következő napok programja így alakul: