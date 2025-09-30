ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.67
usd:
332.59
bux:
98790.52
2025. szeptember 30. kedd Jeromos
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Fantasztikus kincsre bukkant egy fémkeresős

Infostart

A férfi Izraelben, a Kineret-tó közelében találta meg a bizánci birodalom idejéből származó ékszer- és aranypénzleletet.

A Bizánci Birodalom idejéből származó kincshalomra bukkantak Izraelben, a Kineret-tó közelében. A szakértők szerint a leletek mintegy 1400 évesek, és rendkívül jó állapotban maradtak fenn – írja a Live Science beszámolója nyomán a 24.hu.

A júliusban, fémkereső segítségéve megtalált leletegyüttes összesen 97 színarany pénzérméből, valamint tucatnyi ékszertöredékből áll, köztük drágakövekkel és gyöngyökkel berakott fülbevalókból.

Edie Lipsman, a kincslelet megtalálója úgy emlékezett vissza, hogy az eszköze őrül módjára jelzett, majd egyik aranyérme került elő a másik után.

Az érméken több különböző bizánci császár arcképe is feltűnik, ebből következtetni lehet korukra. A legrégebbi pénzeket I. Iusztinosz uralkodása (518-527) idején verték, a legújabbakat pedig Hérakleiosz császársága (610-641) alatt. Néhány érmén szövetmaradványokat fedeztek fel, ami arra utal, hogy egykor valamilyen rongyba lehettek csomagolva.

A régészek szerint a kincset valaki szándékosan áshatta el, talán a térségbe benyomuló idegen hadsereg elől menekülve, ugyanis a terület ádáz csaták helyszíne volt 614 és 636 között, amikor a Bizánci és az Újperzsa Birodalom harcolt a birtoklásáért.

A tárgyak fantasztikusan jó állapotban maradtak fenn, ami nagyon ritkává teszi őket.

A leletegyüttes továbbá azért is különleges, mert az egyik legnagyobb kincskupacnak számít, amelyet a régióban valaha felfedeztek.

Kezdőlap    Tudomány    Fantasztikus kincsre bukkant egy fémkeresős

kincs

régészet

izrael

felfedezés

arany

lelet

érme

fémkereső

bizánci birodalom

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lízingszövetség: a tendencia negatív, csak a céges vásárlások húzzák a hazai autópiacot

Lízingszövetség: a tendencia negatív, csak a céges vásárlások húzzák a hazai autópiacot

Alapvetően a céges vásárlások húzzák a hazai új autópiacot, a vállalatok által lebonyolított beszerzések a piac 70-80 százalékát teszik ki – mondta az InfoRádióban a Magyar Lízingszövetség elnöke.
 

Bazsó Gábor elmondja: Elon Musk a közjó megszállottja vagy hataloméhes szélhámos?

Bazsó Gábor Karotta: az elektromos átállás elkerülhetetlen, csak az időpont kérdéses – de Európa csak toporog

VIDEÓ
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.30. kedd, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egész Oroszország veszélyben lehet, rettegett rakétákat kaphat Kijev – Ukrajnai háborús híreink kedden

Egész Oroszország veszélyben lehet, rettegett rakétákat kaphat Kijev – Ukrajnai háborús híreink kedden

Oroszországban most már bármilyen katonai létesítményre képes csapást mérni Ukrajna – jelentette ki Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter egy nyilvános fórumon. Keith Kellogg, Donald Trump amerikai elnök Ukrajna-ügyi különmegbízottja a Fox News-nak adott vasárnapi interjújában azt mondta, az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának, hogy bizonyos esetekben mélységi csapásokat mérjen Oroszország területén – írja a Kyiv Independent. Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő reagált azokra az amerikai állításokra, melyek szerint Ukrajna Tomahawk nagy hatótávolságú rakétákat kaphat – írják ukrán lapok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mi történt? Fegyverrel szállították ki a kocsijából a bokszvilágbajnokot saját ünnepségén

Mi történt? Fegyverrel szállították ki a kocsijából a bokszvilágbajnokot saját ünnepségén

Terence Crawford bokszvilágbajnokot fegyverrel kényszerítették ki autójából az omahai rendőrök egy közlekedési ellenőrzés során.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hamas 'reviewing' Gaza peace plan after Trump warns group to accept terms

Hamas 'reviewing' Gaza peace plan after Trump warns group to accept terms

President Trump said if Hamas didn't accept the 20-point plan, he would give Israel "full backing to do what you would have to do".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 30. 10:08
Áttörést hozhat az új kínai mesterséges intelligencia
2025. szeptember 30. 09:56
Kutatás: a fiatal nők szívinfarktusa mögött gyakran láthatatlan okok állnak
×
×
×
×