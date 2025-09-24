ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Kutatók egy évszázad után megtalálhatták a Szent István csatahajó harangját

Infostart

A magyar kutatóbúvárok jó eséllyel megtalálták az 1918-ban, Premuda szigetének közelében elsüllyesztett csatahajó bronzharangját. A tárgyat egyelőre még homok fedi, de az első jelek biztatóak.

„Annak ellenére nagyon jól sikerült a mai merülés, hogy úgy indult a nap, nem tudunk lejutni a hajóhoz” – mondta Miklós Tamás kutatóbúvár a feol.hu-nak. Hozzátette, az előrejelzés rosszabb időjárást jósolt, ami szerencsére nem jött be.

A kutató beszámolt róla, hogy jó felvételeket tudtak készíteni az SMS Szent István roncsánál, a felborult hajó alatt is tudtak dolgozni. Összesen négyen merültek, két párra osztva. Ami viszont fontos felfedezés: lehetséges, hogy a búvárok megtalálták a csatahajó harangját.

Miklós Tamás elmondta, a megtalált tárgyat homok, kagylók és vízi növények borítják. Így teljes bizonyosságot csak akkor nyerhet a dolog, ha – a kedvező időjárás függvényében – holnap vagy holnapután megmozdítják.

Miklós Tamás és társa húsz percet töltött a víz alatt a csatahajó mellett. Leszögezte: több mint 100 év után nem mondható még ki teljes bizonyossággal, hogy a harangot sikerült megtalálni, azonban mivel az árbóc közelében fekszik, jó esély van rá. A tárgy formája mindenesetre ígéretes. Ha sikerül kimozdítani a homokból és megkapargatni annyira, hogy kiderüljön, bronzból van-e, akkor lesz csak biztosnak mondható az eredmény.

