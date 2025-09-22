ARÉNA
2025. szeptember 22. hétfő
Nyitókép: Emil Aladjem/Izraeli Régészeti Hatóság

Föld alatti, titkos alagutakban elrejtett ókori érméket fedeztek fel

Infostart

A rézpénzeken Constans és II. Constantius római császár arcképe látható.

Több mint 1600 éves rézpénzeket találtak egy izraeli település alatt húzódó, titkos alagútrendszerben. A zsidó népesség búvóhelyként használhatta a járatrendszereket, amikor felkeltek a római elnyomás ellen – írja a 24.hu a Live Science cikke alapján.

Az ókorban ugyanis a megszállás alatt álló júdeai lakosság többször fellázadt a Római Birodalom helytartói, illetve császárai ellen. Az első zsidó–római háború 66-tól 74-ig tartott, a második 115 és 117 között, a harmadik pedig 132 és 136 között zajlott.

A nemrég Hukokban megtalált érmék viszont nem ezekből az időkből származnak, hanem egy későbbi, kisebb felkelés korából (a IV. század közepe), amikor a Római Birodalom keleti provinciáit uraló Constantius Gallus ellen lázongtak a zsidók.

A most felfedezett érméken Constans és II. Constantius császár arcképe látható,

vagyis az ő uralkodásuk idején, a IV. században verték azokat. Ez bizonyítja, hogy az óvóhelyként működő alagutakat évszázadokkal kiásásuk után is használták. Az előkerült 22 darab fémpénzt a régészek szerint valakik nagyon gondosan rejtették el, és vélhetően vissza szerettek volna menni értük, amikor a zavargások véget érnek, de ez végül sosem történt meg.

