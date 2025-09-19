ARÉNA
390.84
2025. szeptember 19. péntek
fertőtlenítés védőruha overall maszk covid száj- és körömfájás // Head and shoulders portrait of two workers wearing hazmat suits looking away lit by sunlight, copy space
Nyitókép: SeventyFour/Getty Images

Új cselekvési irányt jelölt ki az ENSZ világjárvány esetére

Infostart / MTI

Hatályba léptek pénteken az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) egy esetleges pandémiára vonatkozó aktualizált előírásai, amelyekkel az ENSZ reményei szerint hatékonyabban lehet majd megakadályozni és kezelni a betegségek határokon való átterjedését.

Az új rendelkezések szerint a WHO legmagasabb szintű riasztásként "pandémiás szükséghelyzetet" hirdethet abban az esetben, ha a világban felbukkan egy olyan vírus, amely országról országra terjedhet, és várhatóan súlyosan megterheli az egészségügyi rendszereket, illetve komoly társadalmi és gazdasági következményekkel is jár, és úgy ítélik meg, hogy összehangolt nemzetközi reagálásra lenne szükség.

Járványügyi kényszerintézkedéseket, például zárlatokat vagy oltási kötelezettséget a szervezet a jövőben sem rendelhet el, ezek a lépések továbbra is az egyes országok hatáskörében maradnak.

A WHO azonban azt szorgalmazza, hogy minden ország helyezzen nagyobb hangsúlyt a kórokozók korai felismerésére, és ennek érdekében javasolja, hogy ezzel mindenhol külön hatóság foglalkozzon. Külön figyelmet kell fordítani arra is, hogy fellépjenek a betegségekkel és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos hamis információk ellen.

A WHO hangsúlyozza, hogy válsághelyzetben a szervezet főigazgatója az aktualizált pandémiás előírások értelmében is kizárólag ajánlásokat fogalmazhat meg, amelyekkel az egyes országok belátásuk szerint élhetnek.

who

világjárvány

covid

