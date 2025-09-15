ARÉNA
Nyitókép: Michael Dunning/Getty Images

Leállt a Starlink műholdas szolgáltatása, több tízezer amerikai maradt internet nélkül

Infostart

Több mint 43 ezer amerikai felhasználót érintett az átmeneti kimaradás.

A Starlink műholdas internetszolgáltatás átmeneti leállással küzdött, ami több tízezer amerikai felhasználót érintett hátrányosan – írja a Portfolio.

A közleményben azt jelezték, hogy a Starlink szolgáltatási kimaradással küzd, a probléma elhárításán pedig dolgoznak. Az üzemzavarokat figyelemmel kísérő Downdetector weboldal jelentése szerint több mint 43 ezer amerikai felhasználót érintett a leállás.

Az Elon Musk SpaceX nevű vállalata által üzemeltetett Starlink alacsonyan keringő műholdak konstellációján keresztül biztosít internetszolgáltatást, amelyet elsősorban távoli területeken és konfliktuszónákban használnak világszerte.

