Anyahajó jelent meg Oklahoma felett

A hosszan tartó, tornádóveszélyes vihar nemcsak egyedülálló felhőstruktúrájával nyűgözött le mindenkit, de rövid ideig tartó tornádókat is produkált. A jelenség különösen izgalmas volt, mivel a szupercellákhoz társuló „anyahajó” struktúra ritka és szemet gyönyörködtető látványt nyújt.

A helyszínen lévő viharvadász a közösségi médiában számolt be az eseményről, adrenalinnal teli élménynek nevezve a hétfő estét.

Elmondása szerint a hihetetlen villámlások és a felhőzet formája olyan volt, mintha egy űrhajó lebegett volna a föld felett. A fotós, aki OM System OM-1 és Olympus OM-DE-M1 Mark III fényképezőgépekkel, valamint m.zuiko 12-100mm f/4 és Laowa 6mm f/2 lencsékkel rögzítette a látványt, a mai napig nem hiszi el, amit látott.

A szupercellák olyan hatalmas viharfelhő-rendszerek, amelyek belsejében forgó légáramlatok (mezociklonok) alakulnak ki. Ezek a viharok gyakran produkálnak heves esőzéseket, jégesőt, erős szeleket, és tornádókat. Az „anyahajó” elnevezés a felhő jellegzetes, lapos, tányérszerű formájára utal, amely egy sci-fi filmből ismert űrhajóra emlékeztet.