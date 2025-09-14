ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.6
usd:
332.82
bux:
101199.84
2025. szeptember 14. vasárnap Roxána, Szeréna
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
fotó: Brandon Montgomery
Nyitókép: Brandon Montgomery

Anyahajó jelent meg Oklahoma felett

Infostart

Rendkívül ritka és látványos „anyahajó” szupercella alakult ki tegnap, szeptember 8-án Oklahoma északnyugati részén, a High Plains régióban, ami a helyi viharvadászok szerint az év leglátványosabb természeti jelensége volt.

A hosszan tartó, tornádóveszélyes vihar nemcsak egyedülálló felhőstruktúrájával nyűgözött le mindenkit, de rövid ideig tartó tornádókat is produkált. A jelenség különösen izgalmas volt, mivel a szupercellákhoz társuló „anyahajó” struktúra ritka és szemet gyönyörködtető látványt nyújt.

A helyszínen lévő viharvadász a közösségi médiában számolt be az eseményről, adrenalinnal teli élménynek nevezve a hétfő estét.

Elmondása szerint a hihetetlen villámlások és a felhőzet formája olyan volt, mintha egy űrhajó lebegett volna a föld felett. A fotós, aki OM System OM-1 és Olympus OM-DE-M1 Mark III fényképezőgépekkel, valamint m.zuiko 12-100mm f/4 és Laowa 6mm f/2 lencsékkel rögzítette a látványt, a mai napig nem hiszi el, amit látott.

A szupercellák olyan hatalmas viharfelhő-rendszerek, amelyek belsejében forgó légáramlatok (mezociklonok) alakulnak ki. Ezek a viharok gyakran produkálnak heves esőzéseket, jégesőt, erős szeleket, és tornádókat. Az „anyahajó” elnevezés a felhő jellegzetes, lapos, tányérszerű formájára utal, amely egy sci-fi filmből ismert űrhajóra emlékeztet.

Kezdőlap    Tudomány    Anyahajó jelent meg Oklahoma felett

időjárás

oklahoma

szupercella

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A fegyver nem minden: egy holland biológus így védené meg Európát egy orosz támadástól

A fegyver nem minden: egy holland biológus így védené meg Európát egy orosz támadástól
Hans Joosten professzor szerint ha Európa mocsarakkal lenne körülvéve, nagyobb biztonságban lenne. Demkó Attila, az NKE John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője az InfoRádióban azt mondta, egy előrenyomuló fegyveres erőnek talán az jelenti a legnehezebb feladatot, ha mocsaras vidékkel találja szemben magát, de inkább csak a Baltikum térségében lehetne létrehozni ilyen védelmi vonalakat.
 

Különleges légieszközt vet be a magyar honvédség

VIDEÓ
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?– díjmentes online előadás

Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?– díjmentes online előadás

A mai gazdasági környezetben a befektetők előtt több út áll: a biztos, de alacsony hozamú állampapírok vagy a dinamikus, nagyobb hozampotenciállal rendelkező tőzsdei befektetések. A választás azonban nem csupán hozamkérdés: a kockázatkezelés, a pénzügyi célok és az időtáv mind-mind meghatározó tényezők. Online előadásunkon végigvesszük, mikor érdemes a pénzt állampapírban, és mikor a részvényekben tartani, hogy a megtakarításod a lehető leghatékonyabban növekedjen.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fellázadtak a rajongók a rijádi befolyás ellen: forrong a pankráció világa

Fellázadtak a rajongók a rijádi befolyás ellen: forrong a pankráció világa

A WWE bejelentette, hogy a WrestleMania 43 rendezvényt 2027-ben Szaúd-Arábiában, Rijádban rendezik meg, ami azonban jellemzően negatív rajongói reakciókat váltott ki.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'We knew the family': Utah town in disbelief after local resident accused of killing Charlie Kirk

'We knew the family': Utah town in disbelief after local resident accused of killing Charlie Kirk

Tyler Robinson is accused of killing Charlie Kirk during an open-air speaking event.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 14. 06:38
Vészjósló folyamatot indíthat el egy növénykedvenccel
2025. szeptember 13. 09:00
Kellemes meglepetést hoz a népszerű streaming-szolgáltató
×
×
×
×