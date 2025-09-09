ARÉNA
2025. szeptember 9. kedd
Nyitókép: Unsplash.com

Copernicus: rekord meleg volt az idei augusztus

Infostart / MTI

Az európai Copernicus megfigyelőközpont kedden közzétett adatai szerint 2025 augusztusa volt a harmadik legmelegebb augusztus, amit valaha mértek a Földön.

A 2025. júliushoz hasonlóan "2025. augusztusa volt a harmadik legmelegebb augusztus világszerte" – számolt be a Copernicus egy sajtóközleményben. A szárazföldek és óceánok átlagos hőmérséklete 1,29 Celsius-fokkal volt magasabb, mint az iparosodás előtti korszakban (1850–1900). A valaha mért legmelegebb augusztusi hónapok továbbra is 2023-ban és 2024-ben voltak.

A Copernicus program minden hónap elején összefoglalja az előző hónap adatait az egész bolygóra vonatkozóan, műholdas mérések, földi megfigyelések és éghajlati modellek kombinált elemzései alapján.

Ezek az adatok, amelyek az elmúlt 85 évet fedik le, lehetővé teszik, hogy hónapról hónapra mérjük a bolygó hőmérsékletének emelkedő tendenciáját.

A véget érő szezonra vonatkozóan a nemzeti meteorológiai ügynökségek – Kína, Japán, Portugália, Egyesült Királyság stb. – az elmúlt napokban már bejelentették, hogy 2025 nyara az ő területükön a valaha mért legmelegebb volt. "Európa délnyugati részén a hónapban a nyár harmadik nagy hőhulláma volt tapasztalható, amelyet rendkívüli erdőtüzek kísértek" – magyarázta Samantha Burgess, a Copernicus programot irányító európai központ munkatársa.

"Mivel a világ óceánjai továbbra is szokatlanul melegek, ezek az események nemcsak a (üvegházhatású gázok) kibocsátásának csökkentésének sürgősségét hangsúlyozzák, hanem azt is, hogy elengedhetetlenül fontos alkalmazkodni a gyakrabban előforduló és intenzívebb éghajlati szélsőségekhez" – tette hozzá.

Augusztusban "Nyugat-Európában a legmagasabb hőmérsékleti értékeket mérték.

A hőhullámok az Ibériai-félszigetet és Délnyugat-Franciaországot különösen súlyosan érintették" - emelték ki a Copernicus jelentésében. Spanyolországot soha nem látott hőhullám sújtotta, amely 16 napig tartott, és a Carlos III Egészségügyi Intézet becslései szerint több mint 1100 halálesetet okozott. A hőség Franciaországban augusztus 11-én abszolút rekordokat döntött olyan városokban, mint Bordeaux (41,6 Celsisu-fok), Bergerac (42,1 Celisus-fok) és Angouleme (42,3 Celsius-fok) a Météo-France adatai szerint.

"Európán kívül a legmagasabb átlaghőmérsékletek Szibériában, az Antarktisz egyes részein, Kínában, a Koreai-félszigeten, Japánban és a Közel-Keleten voltak" - derült ki a Copernicus adataiból. Az elmúlt három hónapban (június-augusztus) az északi féltekén volt a legerősebb felmelegedés a preindusztriális korszakhoz képest, és "a legmagasabb átlag feletti eltéréseket Ázsiában regisztrálták" – tették hozzá.

A világszerte valaha mért legmelegebb hónap továbbra is 2023 júliusa, míg a leghidegebb az, amellyel a Copernicus mérési sorozata 1940 januárjában kezdődött.

