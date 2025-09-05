Budapest lesz az AI fővárosa: hírességek, tudósok, művészek jönnek

Kétnapos konferencia kezdődik hétfőn a Városligetben a mesterséges intelligenciáról. A téma nagyon aktuális, hiszen a kormány nemrég fogadta el Magyarország megújított mesterségesintelligencia-stratégiáját, amely a következő öt évre ad iránymutatást a technológia fejlesztéséhez és alkalmazásához. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a magyar MI-stratégia 2025 és 2030 között határozza meg, hogyan illeszkedik az állami, gazdasági és társadalmi folyamatokhoz a mesterséges intelligencia.

A budapesti rendezvényt Sulyok Tamás köztársasági elnök nyitja meg. Az AI Summit Budapest egyszerre ad betekintést a legújabb technológiákba és azok társadalmi hatásaiba, méghozzá a világ legelismertebb gondolkodóinak tolmácsolásában.

A több száz előadó között felszólal majd mások mellett Nagy Márton nemzetgazdasági és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is.

A régió legnagyobb mesterséges intelligencia fesztiválján előadást tart Aczél Petra is. A kommunikációkutató az InfoRádióban elmondta: a rendezvény leginkább olyan, a mesterséges intelligenciát fejlesztő, használó, és egyben a világ jövőjével kapcsolatban magát felelősnek érző vállalatvezetőknek, szakembereknek, innovátoroknak szól, akik átérzik, hogy sok olyan kérdés van még ezen a területen, amelyekre nem születtek valódi válaszok.

Az egyetemi tanár hozzátette: egyre többen használják a mesterséges intelligenciát, aminek sok haszna és nagy előnyei vannak, de számos kérdés is megfogalmazódik vele kapcsolatban. Mint fogalmazott,

az MI a hazai vállalkozások és az innovációs szektor számára is elképzelhetetlen kihívásokat, sőt ösztönzést jelent, de rendre bebizonyosodik, hogy ebben a szférában „séffé kellene válni, és nem csak megenni a felszolgált menüt”.

Aczél Petra a mesterséges intelligencia pontos meghatározására is vállalkozott. Azt gondolja, a mély tanulás módszerével nyelvi modelleken alapuló, ember által tervezett, de önálló működésre is képes programról van szó, amely jelenleg „közepesen önálló”. Egyes kutatók szerint az MI „olyan, mint az emberiség fele intelligencia szempontjából”. Ezt úgy kell elképzelni, mintha létrehoztak volna egy kontinensnyi távmunkást. A kommunikációkutató szerint az alábbiak a mesterséges intelligencia legfőbb és leghasznosabb képességei:

önállóan tud tartalmat előállítani,

képes előrejelzéseket, állításokat megfogalmazni a jövőre nézve,

képes interakcióra, van szociális vetülete (például a vállalkozásoknál elvégzi az ügyfélkezelést),

tanulási módszerével képes az adatok elrendezésére.

A konferencia két helyszíne a városligeti Magyar Zene Háza és a Néprajzi Múzeum lesz, ahol kedd délutánig 14 szekcióban háromszáz előadót hallgathatnak meg az érdeklődők.

Az előadásokon egyebek mellett szó lesz a generatív nyelvi modellekről és AI-tutorokról az oktatásban, az egészségügy forradalmi áttöréseiről, pénzügyi automatizációról, űrkutatásról és hadviselésről, okos városokról és autonóm rendszerekről, valamint az Ipar 5.0 ember–gép együttműködésének lehetőségeiről.

A programban kerekasztal-beszélgetések, interaktív workshopok és exkluzív networking alkalmak is helyet kapnak, vagyis nemcsak hallgatni lehet, hanem aktívan részt venni, kérdezni és kapcsolatokat építeni.

Az AI Summit színpadára olyan nevek érkeznek, akik önmagukban is garanciát jelentenek a gondolatébresztő pillanatokra. Meghívást kapott Frederik G. Pferdt, a Google első innovációs nagykövete, aki a kreativitás és a jövőbe mutató ötletek bajnoka. A technológia emberi oldalát tárja fel Bryony Cole, a sextech nemzetközi úttörője, miközben az egészségügy forradalmi újításairól beszél majd Peták István, Gábor Dénes-díjas kutatóorvos.

A hazai születésű, de nemzetközi hírű Tilesch György, a PHI Institute alapító elnöke a mesterséges intelligencia stratégiai és etikai dimenzióit boncolgatja. Tari Annamária klinikai szakpszichológus arról tart előadást, hogyan változtatja át a technológia az emberi kapcsolatokat, míg a művészeti oldalról az Oscar-díjas filmrendező Deák Kristóf és Weiler Péter képzőművész mutatják meg, milyen új távlatokat nyit az MI a kreatív iparban.

Az AI Summit Budapest 2025 részletes programja ezen az oldalon érhető el.