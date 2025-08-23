ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Androidosként tudja, a Google is versenybe szállt a jelszavakért

Infostart

Az Apple-höz hasonlóan a Google is készített egy dedikált jelszókezelő alkalmazást, amit pofonegyszerű használni.

Hasznos új alkalmazást adott ki a Google, a Play Áruházból már letölthető a cég önálló jelszókezelője, amivel közvetlenül férhet hozzá a Google rendszereiben tárolt belépési adataihoz – derül ki a Neowin cikkéből, amit a hvg.hu szemézett.

Az applikációt Google Jelszókezelő (Password Manager) néven kell keresni az androidos alkalmazásbolt kínálatában. Telepítés után, az első megnyitás alkalmával – a hírportál tapaszalatai alapján – már mutatja is az eszközhöz rendelt Google-fiókba mentett belépési adatokat – aki használta már a Chrome böngészőt, pontosabban annak jelszókezelő funkcióját, annak ismerős lesz a felület. Ez voltaképpen annak a kiszervezése egy önálló alkalmazásba.

Megnyitás után rögtön megjelennek a mentett bejelentkezési adatai, de alul tud váltani több menüpont között is. Van egy Ellenőrzés nevű, ahol áttekintheti, vannak-e kiszivárgott jelszavai, de arra is figyelmeztet az app, ha több szolgáltatásban használja ugyanazt a jelszót – olvasható. A harmadik menüpont, a Beállítások magáért beszél – itt mások mellett azt is engedélyezheti, hogy létrehozzon-e az app automatikusan azonosítókulcsokat ott, ahol ez elérhető. Kérhet riasztásokat is kiszivárgott jelszavakról, de exportálhatja-importálhatja is az adatait könnyedén.

A Neowin úgy véli, nem véletlen, hogy pont most állt elő a Google ezzel az alkalmazással. Ha a felhasználók rákeresnek a Play Áruházban arra, hogy „jelszókezelő”, akkor más, harmadik féltől származó szolgáltatások ugranak fel, mint a Bitwarden vagy a Proton Pass – és a területen egyre élesebb a verseny, mivel rengeteg szolgáltató érhető el. A dedikált appal a Google is láthatóbban jelen lehet ezen a területen – noha eddig is rendelkezett hasonló megoldásokkal.

