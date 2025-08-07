ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.09
usd:
339.8
bux:
102393.59
2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Turisták a Pompeji Régészeti Parkban 2024. november 15-én, amikor életbe lépnek az ókori romváros látogatását illető új rendelkezések. Többek között a látogatók számát napi 20 ezerre korlátozzák és bevezetik a névre szóló belépőjegyet.
Nyitókép: Cesare Abbate

Pompeji újabb titkára derült fény

Infostart / MTI

Pompejiben lakosai gabonaféléket, hüvelyeseket és halat is fogyasztottak – derült ki a megtalált élelmiszermaradványokból, amelyeket a régészeti park laboratóriumaiban vizsgáltak meg.

A Vezúv által elpusztította városban nem csak az ókori utcák, épületek, freskók, szobrok, mozaikok maradtak meg.

A 79-ben vulkáni hamu által betemetett város másfajta leleteket is nagy mennyiségben megőrzött, és ezek tanulmányozása választ ad egyebek közt arra, miként táplálkoztak a pompejiek, valamint az általuk tartott állatok, bárányok, kecskék és sertések.

A pompeji régészeti parkban működő laboratórium a Campania tartományban található Luigi Vanvitelli tudományegyetem, a római La Sapienza egyetem és a york-i egyetem közreműködésével a város lakosainak és állatainak táplálkozását tanulmányozta.

A kutatási eredmények a Scientific Reports folyóiratban olvashatók – közölte a pompeji régészeti park hírlevele.

A vizsgálatok rámutattak, hogy a pompejiek gabonaféléket, hüvelyeseket és tengeri halat is fogyasztottak.

Gabriel Zuchtriegel, a pompeji régészeti park igazgatója hangsúlyozta, hogy a régészeti kutatás soha nem fejeződik be az ásatásokkal. Az új technológiáknak és vizsgálati módszereknek köszönhetően az akár régebben talált tárgyak, maradványok is egyre több információt adnak magukról és a város életéről.

Emlékeztetett, hogy a város egyharmada még a megkövült rétegek alatt fekszik, és feltárásra vár.

Pompejiben nagy számban kerültek elő magvak, növények, elszenesedett dió, füge, kenyerek. 2020-ban ástak ki egy majdnem teljesen épségben megmaradt, ételeket és italokat árusító üzlethelységet (thermopolium), amelyet a régészek gyorsbüfének neveztek el.

Kezdőlap    Tudomány    Pompeji újabb titkára derült fény

élelmiszer

étel

laboratórium

pompeji

vezúv

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Belendült az Epstein-ügy vizsgálata, Bill Clintont is beidézték

Belendült az Epstein-ügy vizsgálata, Bill Clintont is beidézték

Nyolc volt igazságügyminiszter mellett Bill és Hillary Clintont is beidézték az Epstein-ügy kongresszusi vizsgálatában – az amerikai képviselőház republikánus többsége új lendületet adott a pedofíliával és emberkereskedelemmel vádolt milliárdos, valamint befolyásos kapcsolatai feltárásának.
Sayfo Omar: csapdába került Benjamin Netanjahu

Sayfo Omar: csapdába került Benjamin Netanjahu

A nyugati államokban, valamint az Izraellel már békét kötött arab országokban egyre erősebben sürgetik az elhúzódó izraeli-palesztin konfliktus lezárását. Ám Benjamin Netanjahu a koalíciós partnerei miatt nem tudja még leállítani a gázai hadjáratot – nyilatkozta az InfoRádiónak Sayfo Omar Közel-Kelet-szakértő.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Miért ugrotta át a McLaren a Ferrarit és a Red Bullt? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.07. csütörtök, 18:00
Tóth Tamás
a HungaroMet és az MTVA meteorológusa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szépen emelkedik a Telekom az erős negyedéves gyorsjelentés után

Szépen emelkedik a Telekom az erős negyedéves gyorsjelentés után

Jól fogadták a befektetők a Magyar Telekom tegnap esti gyorsjelentését, a ma délelőtti kereskedésben 3 százalékos pluszban állnak a részvények.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szívszorító posztban búcsúzik a legendás budai cukrászda: &quot;Szamos Miklós belehalt ebbe a fájdalomba&quot;

Szívszorító posztban búcsúzik a legendás budai cukrászda: &quot;Szamos Miklós belehalt ebbe a fájdalomba&quot;

Szamos Miklós mindössze órákkal azután halt meg, hogy a legendás cukrászdát be kellett zárniuk.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's sweeping new tariffs take effect against dozens of countries

Trump's sweeping new tariffs take effect against dozens of countries

The president also hits India with a 50% tariff and threatened a 100% levy on foreign-made semiconductors.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 7. 09:00
Jön az allergiások legnagyobb ellensége
2025. augusztus 6. 21:42
Megvan a hiányzó láncszem: a furcsa fekete lyuk épp most végez egy csillaggal
×
×
×
×