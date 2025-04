Biotechnológiai szenzáció: tízezer éve kihalt emlőst támasztottak fel – videók

A texasi székhelyű Colossal Biosciences kutatói helyi idő szerint hétfőn jelentették be, hogy az óriásfarkas DNS-mintáiból kiindulva, klónozás és génszerkesztés eredményeként a közelmúltban három farkaskölyök jött világra: a Romulus és Remus névre keresztelt hím kölykök hat hónaposak, Khaleesi, a nőstény kölyök pedig három hónapos. Ben Lamm, a cég vezérigazgatója "hatalmas mérföldkőnek" nevezte az eredményt.

A kutatók a valaha Észak-Amerikában élt és az utolsó jégkorszak végével kihalt óriásfarkas egy 13 ezer évvel ezelőtt élt példányának fogát és egy 72 ezer évesre becsült koponyát felhasználva "teremtett" egészséges, "modernkori" óriásfarkaskölyköket - közölte Lamm, kiemelve: "régen azt mondták, a kellőképpen fejlett technológiákat gyakorlatilag nem lehet megkülönböztetni a varázslattól. Ma a Colossal Biosciences csapata lerántja a leplet a varázslat egy részéről, illetve arról, hogy ez a munka milyen hatással lehet a fajmegőrzési erőfeszítésekre."

Romulus and Remus, were born on October 1, 2024.



