Ez jön a Bluetooth helyett

Habár a Samsung is gyárt Bluetooh-rendszerű fülhallgatókat, lehetséges, hogy hamarosan elengedik a technológiát a hangátvitelben. Ez viszont nem jelenti azt, hogy vissza kell térni a vezetékes fülhallgatókhoz – írja a 91mobiles cikke nyomán a hvg.hu.

A lap által észrevett, frissen benyújtott szabadalom szerint a hang nem a Bluetooth, hanem az ultra szélessávú (UWB) technológia segítségével menne például az okostelefontól a fülhallgatóig. Ez a legtöbb telefonban már most is ott van.

Persze a Bluetooth nem tűnne el véglegesen, ugyanis a fülhallgató és a készülék közötti kapcsolat kiépítéséhez továbbra is szükség lenne rá.

De amint létrejött az összeköttetés, máris váltana UWB-re.

A Gizmodo szerint ennek az egyik nagy előnye az lenne, hogy szemben a Bluetooth-szal, az UWB kapcsolatban lényegesen kevesebb adatveszteség keletkezik, ami jobb hangminőséget eredményez. A technológia a 6,5 és a 9 GHz-es frekvenciasávban működik, szemben a Bluetooth 2,4 GHz-ével, amivel kiküszöbölhetők a kimaradások és más zavaró tényezők is. Emellett a hatótávolság 10-ről 25 méterre nőhet. Ami bökkenő lehet, hogy az UWB rosszabbul kezeli az akadályokat, de minél közelebb van a hangforráshoz, annál tisztábban szól a hanganyag.

Mint írják, a szabadalom még nem jelent kész terméket, és az is sok idő, míg a boltok polcain is felbukkan egy ilyen fülhallgató. Viszont arra is lehet következtetni, hogy a Samsung mérnökei milyen irányokba gondolkodnak.