Rengeteg óriáselefánt élhetett régen vadon Németország területén

70 erdei őselefánt csontvázát találták meg a Németországi Hallénál, a leletek 125 ezer évesek lehetnek. Az állatokat a neandervölgyi emberek vadászhatták le a pleisztocén korban.

A felfedezés igazából már az 1980-as évekre nyúlik vissza, a helyszínt pedig az akkori szénbányából már tóvá is alakították, de csak most vetették részletes vizsgálat alá a csontokat.

Ezek az állatok még a hatalmas gyapjas mamutoknál is nagyobbak voltak, a mai ázsiai elefántokhoz képest háromszor akkorák voltak. Egy kifejlett hím akár 13 tonnás is lehetett (legfőképp ilyeneket ejthettek el).

A felfedezés érdekessége, hogy ez az első és legrégebbi bizonyíték elefántok ember általi vadászatára.

A mostani eredmények azt sugallják, hogy ez az emberelőd akár 2-4 ezer évig is élhetett a térségben, akár letelepedve is, tüzet is használtak.

Ha a neandervölgyiek el tudtak ejteni egy példányt, közösségük hosszú időre elegendő húshoz juthatott. A táplálékot vagy tartósították valamilyen módon, vagy nagyobb csoportokban éltek, így gyorsabban elfogyaszthatták a zsákmányt - írja a The Guardianre hivatkozva a 24.hu.

Nyitókép: gorodenkoff/Getty Images