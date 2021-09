A négy héten túl tapasztalt tünetek előfordulásának esélye töredékére csökken azoknál, akik teljes immunizáció mellett mégis elkapják az új koronavírust – derül ki a King's College London friss kutatásából. Ha az oltatlanoknál tapasztalt hosszú covidos esetek számával vetjük össze az oltottan hosszú covidosok arányát, azt találjuk, fele annyian szenvedik meg a hosszan fennálló tüneteket – írja a BBC.

A legtöbb koronavírusos beteg négy héten belül felépül, de vannak, akiknél a tünetek ezt követően is fennállnak vagy folyamatosan alakulnak ki. Az állapot hónapokig is tarthat, enyhe fertőzést követően is. A kutatók szerint, akik eredményeiket a Lancetben publikálták, az már eddig is köztudott volt, hogy az oltások életet mentenek, de a hosszú Covidra gyakorolt hatásukról nem tudhattunk sokat.

Az adatokat a Zoe COVID Study applikációból gyűjtötték. Ebben 2020 decembere és júliusa között több mint 1,2 millió olyan felnőtt egészségi állapotát követték nyomon, akik egy koronavírus elleni védőoltást kaptak, illetve 971 504 olyanét, akik két oltást kaptak ebben az időszakban.

A mindkét adaggal oltottak mindössze 0,2 százaléka szolgáltatott adatot arról, hogy az oltás után megfertőződtek (2370 eset)

Az 592 kétszeresen oltott, fertőzött személy közül, akik több mint egy hónapig szolgáltattak adatokat, 31-en (5 százalék) tapasztaltak hosszú Covidot (a pozitív tesztet követően 28 napig vagy tovább tartó betegségként definiálva)

A be nem oltott csoportban ez az arány 11 százalék volt

Vannak kockázati csoportok

Arra is felfigyeltek, hogy egyesek jobban ki vannak téve az oltás melletti megbetegedésnek, mint mások: az idősebbekre, a törékenyebb egészségi állapotú és deprimált területeken élő emberekre igaz ez.

Claire Steves vezető kutató szerint a fokozott kockázatnak kitett embereket kiemelten kell kezelni az emlékeztető oltások lehetőségének megnyitásakor.

Sajid Javid egészségügyi miniszter szerint a vakcinák csak Angliában több mint 105 000 életet mentettek meg és több mint 24 millió fertőzést előztek meg.

"A vakcinák egyértelműen védelmet adnak a vírus ellen, és a legjobb módját adják annak, hogy megvédjük az embereket a súlyos megbetegedéstől. Arra biztatok mindenkit, aki jogosult rá, hogy a lehető leggyorsabban jelentkezzen mindkét oltásra" – mondta.

