Megvan, mely gyógyszerek erősíthetik a remdesivirt

Az eredmények fényében a hepatitisz C kezelésére használatos szerek és a remdesivir együttes adagolása jobb túlélési esélyeket biztosíthat a koronavírussal kórházban fekvő betegeknek. A Texasi Egyetem, a Rensselaer Politechnikai Intézet és az Icahn Orvostudományi Egyetem közös kutatása szerint az antivirális szerek kombinálása a koronavírus-fertőzés hatékony terápiája lehet, amelyet az oltatlan fertőzöttek esetében és az immunitást már elvesztetteknél egyaránt lehet alkalmazni, írja a MedicalXpress.

Mivel a kísérletben érintett hepatitiszgyógyszerek már használatban vannak, mellékhatásaik pedig ismertek,

a humán kísérletek hamarabb elkezdődhetnek esetükben, mint más, engedélyeztetés előtt álló szereknél.

A terápia egyetlen hátránya az, hogy a remdesivirt csak infúzióban lehet adni, tehát a kezelésben csak kórházban ápolt betegek vehetnek részt.

Robert M. Krug, a kutatás társszerzője szerint a végső cél az, hogy olyan, szájon át szedhető gyógyszerkombinációt találjanak, amellyel a koronavírusos betegek otthonukban kezelhetők.

"A hepatitiszgyógyszerek ilyen gyógyszerek, ideális esetben ezek mellé egy, a remdesivirhez hasonló hatással bíró antivirális szert kellene találnunk" - fogalmazott.

A remdesivir az RNS-polimerázt célozza: a vírusnak ezen része a replikációért felelős. A hepatitiszgyógyszerek szintén a hepatitisz szaporodásáért felelős proteázt támadják. A kutatás alapját a koronavírus és a hepatitis C proteázának hasonlósága adta, a kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy vajon a koronavírus esetében is hasonló eredményességgel működhet-e a gyógyszer, mint a hepatitisznél.

Ezt követően szuperszámítógép segítségével modellezték az elérhető hepatitiszgyógyszerek hatását az új koronavírusra: a számítások tíz ígéretes gyógyszert emeltek ki, melyek közül

héttel kezdtek el laboratóriumi kísérletekben dolgozni.

Majmokból és emberekből vett sejtkultúrákon tesztelték a gyógyszerek hatását: mind a hét gyógyszer működött, ám a kutatók meglepetésére négy, név szerint a simeprevir, a vaniprevir, paritaprevir és a grazoprevir a koronavírus egy egészen más proteázára, a papainszerű proteázra hatott. Ez jelentheti a siker titkát, ugyanis csak ez a négy szer tudta megtízszerezni a remdesivir gyógyhatását. A Pfizer is dolgozik gyógyszeren

Ez a gyógyszer is a vírus szaporodását gátolná meg a szervezetben.

A szer az első tünetek észlelésétől szedhető lehet.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt