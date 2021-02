Megállíthatatlanul terjednek a vakcina-dezinformációk a közösségi médiában

Mind a legnagyobb közösségi oldalon, a Facebookon, mind pedig az annak tulajdonában álló Instagramon tovább élnek és virulnak az oltástagadó, sokszor inkább a politikailag korrektnek tűnő oltáskritikus jelzővel illetett profilok és tartalmak. A CNN cikke szerint angol nyelven az oltás szóra keresve a tíz legmagasabbra pozicionált keresőtalálatból négy oltástagadó felületé volt az Instagramon egy néhány hete elvégzett keresési sorozat eredménye szerint.

A képmegosztó azóta változtatott, a "vaccine" kifejezésre keresve első helyen a cikkünk írásakor elvégzett keresés eredménye alapján a WHO weboldalának meglátogatását ajánlja, majd három megbízható forrás, a Gavi Oltószövetség, a Vöröskereszt és az UNICEF következnek. Lejjebb, az "other", azaz más kategóriába kattintva azonban már szinte gyakorlatilag csak oltásellenes forrásokba botlunk. (Magyar nyelven is elvégeztük a keresést, azonban úgy tűnik, a téren nincsenek igazán aktív magyar nyelvű felületek, mivel mind vakcina, mind oltás szóra keresve vegyes, de nem az immunizálás témájába vágó profilokat kaptunk találatként - a szerk.)

Nehéz kezelni a helyzetet

A jelenség rámutat a tényre, miszerint a szavak szintjén hangoztatott állásfoglalás a gyakorlattól messze áll jelenleg. A Facebook szóvivője szerint az oltásokkal kapcsolatos kifejezett dezinformációt nem tűrik meg felületeiken, ugyanakkor a tágabb értelemben vett oltásokkal szembeni ellenállást igen.

A koronavírussal kapcsolatos dezinformációk élet és halál közti választóvonalat is jelenthetnek: közegészségügyi szakértők már kifejezték abbéli aggodalmukat, hogy a közösségi médián összegyűjtött tévhitek hatására is előfordulhat az, hogy valaki elutasítja az oltást.

"Ha elijeszti őket a közösségi médiában terjedő valótlanságok tömege, az problémát jelent a járvány megfékezésében"

– vélekedik LJ Tan, az Immunizációs Akció Koalíció stratégiai vezetője.

Decemberben a közösségi oldal meg is fogadta, hogy minden olyan, koronavírus elleni oltással kapcsolatos tartalmat eltávolít majd, amelyben tudományosan bebizonyított módon valótlanságok szerepelnek, vagy olyan állítások, melyek alaptalan összeesküvéselméletekből táplálkoznak. Ilyen például az, hogy mikrocsipet juttatnak szervezetünkbe a vakcina beadásakor. Joe Osborne, a közösségi oldal egy szóvivője szerint folyamatosan igyekeznek csökkenteni azok számát, akik félrevezető információkkal találkoznak.

Hiába ígérgetnek

Tény ugyanakkor, hogy a Facebook évek óta fogadkozik azzal kapcsolatban, hogy nem ad teret az oltáselleneseknek, végül azonban mégsem éri el a célt.

Két éve az amerikai kanyarójárvány kapcsán ígérte, hogy visszaszorítja a vakcinákkal kapcsolatos dezinformációk terjedését, de teljesen nem tüntették el ezeket felületeikről.

2019 márciusában azt ígérték, nem ajánlanak ilyen tartalmakat és keresési javaslatok közé sem kerülhetnek be ezek, de az Instagram még két hónap múlva is felajánlott oltásellenes hashtageket a felhasználóknak, ha a vakcina szóra kerestek.

Tavaly novemberben eltávolítottak ugyan egy nagy oltásellenes csoportot, de még vagy húsz éldegél háborítatlanul felületeiken.

A tudomány már nem elég

Wafaa El-Sadr, a Columbia Egyetem epidemiológusprofesszora nagyon veszélyesnek véli az oltásokkal kapcsolatos téves információk terjesztését, úgy gondolja, szörnyű következményeik lehetnek ezeknek.

"Versenyt futunk a vírussal. Fontos lenne, hogy mindenki, aki számára már elérhető az oltás, fel is vegye azt."

Az oltásellenes oldalak egyik kedvenc témája a koronavírus vélt mellékhatásainak sorolása: egy ilyen csoportban megosztott cikk, melyet a Facebook tényellenőrei hamisnak tartanak, és ez a figyelmeztetés meg is jelenik mellette a közösségi oldalon, hamisan állítja, hogy Gibraltáron emberek tucatjai haltak bele az oltásba.

"Egy történetnek nem kell igaznak lennie ahhoz, hogy valakit meg tudjon győzni. Ez ellen kell most küzdenünk. AZ internet korában a tudomány sem elég meggyőző" - mondja Tan. Itthon egyre többen kérik Nagyot változott a magyarok hozzáállása a koronavírus elleni oltáshoz: a KSH adatai szerint most 40 százalék véli úgy, hgy biztosan kérné.

December elején ez az arány csak 15 százalékos volt

Csökken azok száma, akik biztos nem kérik: korábban 36, most 24 százalék nyilatkozott így.

Hazánkban főként a 65 év fölöttiek és a felsőfokú végzettségűek szeretnék magukat beoltatni.

A KSH szerint főleg a biztonságosság győzi meg a magyarokat.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Thomas Ulrich Pixabay