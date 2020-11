Így teszi tönkre a tüdőt a koronavírus

Úgy tűnik, a koronavírussal fertőzött sejtek az emberi testben nagyon hosszan képesek túlélni: egy friss kutatás szerint ez a súlyos betegség okozója. Mauro Giocca, a londoni Kings' College professzora vezette a kutatást, amelyben 41, koronavírusban meghalt beteg tüdejéből, veséjéből, szívéből és májából vett szövetmintákat vizsgáltak meg.

Az elhunytakat mind a Trieszti Egyetemi Kórházban kezelték, a tüdejükben történt változások 90 százalék esetében csak a koronavírusra, nem pedig egyszerű tüdőgyulladásra voltak jellemzőek. Az egyik ilyen sajátosság a vérrögök megjelenése a tüdő vénáiban és artériáiban, a másik pedig a sejtek megnagyobbodása és több sejtmagúvá válása a szincítium néven ismert sejtegybeolvadás hatására.

A vizsgálatok során a kutatók a SARS-CoV-2 vírus olyan egyedi sajátosságait ismerték meg, amelyek megmagyarázzák, hogyan képes ennyi bajt okozni.

"Eredményeink arról tanúskodnak, hogy a Covid-19 nem csupán a vírus megfertőzte sejtek elhalása által okozott betegség, inkább az abnormális sejtek a tüdőben való hosszú télélésének következménye"

– mondta el Giacca a CNBC-nek a kutatás kapcsán.

A szakember azt is hozzátette: sem vírusfertőzés, sem elhúzódó gyulladás jeleit nem fedezték fel a tüdőszöveten kívüli mintákban, a tüdőben azonban óriási pusztítást vitt végbe a vírus.

Az egészséges szövetek helyét majdnem teljes mértékben hegszövet vette át.

A kutató úgy véli, ez a jelenség lehet felelős a hosszú Covid tüneteiért is: még ha fel is gyógyul egy páciens, a végbement, visszafordíthatatlan károsodásnak következményei vannak. A Lancet eBioMedicine-ben megjelent tanulmány szerzője azt is elmondta: a vírust nagyon sokféle szövetben találták meg a vizsgálat során. A fertőzött sejtek azon túl, hogy a tüdőszövetet drasztikusan megváltoztatják, a többek között fáradtsággal, ködös gondolkodással és légszomjjal járó hosszú Covid kialakulásában is szerepet játszhatnak. Bőrelváltozást is okoz a koronavírus A hosszú Covid mellett egy másik furcsa szindróma is köthető a koronavírushoz, a covid-lábujj. A bőrtünetek a kéz és a láb ujjain egyaránt megjelenhetnek. A legjellemzőbb az ujjak pirosból később lilába hajló elszíneződése, mely a legtöbbeknél fájdalommentes. Ritkábban duzzanat, viszketés, kiütések is kísérik a jelenséget, gennyesedés is bekövetkezhet. A jelenség nem igényel kezelést, de 10-14 naptól akár hónapokig is eltarthat gyógyulása. Oka nem ismert, bár a vírusfertőzéseket gyakran kísérik kiütések. Az érintettek keringése általában nem rossz.

