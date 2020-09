koronavírus

A vakcinakutatások mellett jelentős igény van a már kialakult Covid-19 betegség okozta tünetek kezelésére is. Komoly szerepe lehet a gyógyításban a szervezet túlzott immunreakciójának, az úgynevezett citokinviharnak a kezelésére a magyar-amerikai Baranyi Lajos biológus immunológus által kifejlesztett infúziós terápiának is. A kutató a novekedes.hu-nak elmondta, hogy az általa kifejlesztett megoldás arra szolgál, hogy kontroll alá vonja a citokinek – amelyek az immunválasz során az információtovábbításban és az immunválasz szabályozásában is szerepet játszanak – működését. A terápia során aktív peptideket, vagyis fehérjemolekulákat juttatnak infúzióval a szervezetbe. Ezek nem mérgezőek, toxikus bomlástermékük sincs, mindössze néhány óra alatt elbomlanak, tehát nem terhelik az immunrendszert, ugyanakkor lefojtják annak túlaktiválódását. Mivel pedig vírusfüggetlenek, nem tud kialakulni velük szemben rezisztencia.

Amint arról korábban az Infostart is beszámolt, a kutatásokhoz Baranyi jelentős anyagi és laborkapacitási támogatást kapott az amerikai gyógyszerfelügyelettől, de a minél gyorsabb európai szabadalmaztatás érdekében Magyarországra hozná a klinikai vizsgálatokat. Amint arról Baranyi a portálnak beszámolt, a labor- és az állatkísérletek eddig sikeresek voltak, ahogyan az az ugyancsak magyar kutatókkal közösen kidolgozott és az Amerikai Gyógyszerhatóság, az FDA által ajánlott módszerrel is végzett teszt is, amellyel mesterséges körülmények között lehet modellezni az emberi szervezetben lejátszódó citokinvihart. Baranyi Lajos azóta az Egyesült Államokban és Németországban is elindította a terápia szabadalmi eljárását (ez utóbbi az EU-s bejegyzéshez szükséges), és megkezdte az egyeztetést a magyar gyógyszerhatósággal annak érdekében, hogy a klinikai vizsgálatokat már hazánkban végezhesse el.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszer-egészségügyi Intézet (OGYÉI) szakvéleményének birtokában felvette a kapcsolatot a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Vizsgálatokat Koordináló Irodájával, és – amennyiben sikerül a szükséges anyagi fedezetet előteremteni -,

várhatóan heteken belül megkezdődhetnek a készítménnyel a preklinikai, illetve a klinikai vizsgálatok, az előzetes megbeszélések szerint Szegeden, illetve Budapesten.

Először ezt a készítményt is egészséges önkénteseken tesztelik majd a toxikus hatások kizárása érdekében, majd a vizsgálatok 2. fázisában már betegek is megkaphatják a kezelést – természetesen csak kiegészítő terápiaként, az egyébként az állapotukra jelenleg alkalmazott legjobb terápia mellett.

Ez is azt jelenti azonban, hogy – amennyiben a kezelés beválik – magyar betegek juthatnak majd hozzá a világon elsőként az életmentő kezeléshez

– mondta Baranyi Lajos. A klinikai vizsgálatok 3. fázisában már ezreken fogják tesztelni a hatékonyságot, várhatóan Európa-szerte. Ha minden a tervek szerint halad, már ez év végére, vagy a jövő év elejére megkezdődhetnek a kezelések az új terápiával.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán