A maszkviselés hasznára hívja fel a figyelmet a magyar virológus

A jelenlegi konszenzus alapján a házi készítésű szövetmaszkok a kórokozók mintegy felének légkörbe kerülését meg tudják akadályozni, és ezzel igenis hozzájárulnak a fertőzésveszély csökkentéséhez - derül ki Kemenesi Gábor virológus, a PTE Szentágothai János Kutatóközpontjának munkatársa, a Koronavírus Kutató Akciócsoport tagjának friss Facebook-bejegyzéséből. A kutató támogatja a lakosság minél szélesebb körű maszkhasználata érdekében indult kezdeményezést is.

A bejegyzésből kiderül, hogy a lakossági - akár házi készítésű szövet - maszkviselés elsősorban azért segíthet a járvány megfékezésében, mert a tünetmentes fertőzöttek szerepét, vagy a tünetek megjelenése előtti igen erős vírusürítés hatását tudja csökkenteni azzal, hogy felfogja a szájból távozó mikroszkopikus nedvességcseppek egy igen jelentős részét.

Vagyis nem elsősorban a megfertőződéstől véd, hanem a fertőzés továbbadásának esélyét csökkenti.

Ahogy a kutató fogalmazott, egy olyan eszközről és szokásról van szó, amely ha nem is ad totális védelmet a vírus terjedése ellen, részlegesen igenis redukálja azt. Ennek alátámasztására közölte a Maszkot mindenkinek kezdeményezés keretében összegyűjtött korábbi tudományos kutatások ezzel kapcsolatos eredményeit is. Egy 2013-as vizsgálat például kiderítette, hogy a házi készítésű szövetmaszkok a SARS-CoV-2 méreténél (70-100 nm) kisebb részecskék 48-72 százalékát szűrik. Egy sima egyrétegű pamut pólóból készült maszk is a 25 nm méretű vírusok 50 százalékát felfogja.

A teljes lakosság használata esetén ez jelentős előnnyel jár, főleg nyílt terekben. Zárt térben, különösen pedig az egészségügyben azonban csak a professzionális védőfelszerelések megfelelő viselése ad hatékony védelmet a fertőzéssel szemben.

Egy másik idézett kutatásban azt vizsgálták, hogy mennyiben segít a másoktól való megfertőződés elleni védelemben a házi készítésű maszk. A kutatás során a fej és test mozgása közben (mintegy mindennapi szituációt imitálva) nézték a konyharuha, sebészi és FFP2 maszk szűrési hatékonyságát a környezetből beáramló 20-1000 nm közti részecskék esetén. Ilyen tartományban a konyharuha a részecskék több mint felét kiszűrte, így megvédve a viselőt a külső fertőzésektől. Mivel a SARS-CoV-2 mérete 70-100 nm, így ennek a vírusnak is felére csökkenti a koncentrációját.

Arra azonban a virológus is felhívja a figyelmet, hogy a házi készítésű maszkok széles körű használata esetén is kritikusan fontos, hogy fenntartsuk a jelenlegi kijárási korlátozásokat.

Ezzel együtt tudjuk csak csökkenteni a vírus terjedését.

A kutató szerint fontos rögzíteni, hogy

A házi készítésű maszk egy másokat (részben) megvédeni képes eszköznek tekinthető, ha mi magunk még nem tudjuk, hogy esetleg fertőzünk. Ez széles körű társadalmi használattal hasznos lehet a járvány fékezésében.

Nagyon fontos, hogy amennyiben betegek vagyunk ne menjünk közösségbe!

A vírus aeroszolos úton történő fertőzése ellen csakis a professzionális maszk, megfelelő hordás mellett véd.

Utóbbinak igazi jelentősége zárt terekben, egészségügyi ellátóhelyeken van, ahol fertőzött emberekkel lehet számolni és egyéb tényezők is segítik az aeroszolos terjedést (például rossz szellőzés). Ilyesmitől nyílt utcán nemigen kell tartani, illetve a professzionális felhasználásnak egyébként is komoly szabályai vannak, ha jól szeretnénk csinálni.

A Kemenesi Gábor vezette csapatnak sikerült elsőként magyar beteg garatváladékából meghatározni az új koronavírus teljes genetikai kódját, illetve Európában elsőként izolálták a vírust fertőzött személy székletéből.

Nyitókép: Illusztráció - az új koronavírus elleni védekezésül szájmaszkot viselő Alla és Modzi az esküvője után a litván főváros, Vilnius házasságkötő palotája előtt 2020. április 3-án. MTI/AP/Mindaugas Kulbis