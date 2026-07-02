Még a belga kapitány is elismerte, hogy Szenegál megérdemelte volna a továbbjutást

Rudi Garcia, a belga labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint Szenegál győzelmet érdemelt volna a két csapat vb-mérkőzésén, ami a nyolcaddöntőbe jutásról döntött. A belga csapat kétgólos hátrányból fordítva, hosszabbításban 3–2-re győzte le az afrikai együttest a seattle-i találkozón. A szenegáliak Habib Diarra és Ismaila Sarr góljaival 2–0-ra vezettek a 86. percig, majd a hajrában Romelu Lukaku szépített, a csapatkapitány Youri Tielemans pedig egyenlített. A 125. percben Youri Tielemans büntetője döntötte el a párharcot.

„Szenegál győzelmet érdemelt volna, de örülök, hogy végül mi nyertünk” – méltatta a riválist a belga válogatott francia szövetségi kapitánya.

„Lehet, hogy nem ez minden idők legjobb belga válogatottja, de ma este történelmet írtunk.

A hosszabbítás már olyan volt, mint amikor két fáradt bokszoló áll egymással szemben, és csak ütik egymást. Erről a meccsről a 2017-es Bajnokok Ligája-szezon jut eszembe, amikor a Barcelona fordított a Paris Saint-Germain ellen” – utalt arra, hogy a katalánok akkor 6–1-re verték riválisukat, és 6–5-ös összesítéssel bejutottak a BL-negyeddöntőbe.

Rudi Garcia elárulta azt is, hogy mit mondott csapatának a második félidő ivószünetében. „Tudtuk, hogy 0–2-ről nagyon nehéz lesz fordítani, de annyit mondtam a fiúknak, hogy ha mi szerezzük a harmadik gólt, akkor bármi megtörténhet. Így is lett, és onnantól megint nyílt lett a mérkőzés. Megmutattuk, hogy az utolsó sípszóig küzdeni kell.

Tielemans és Trossard összeveszett a pályán a második félidőben, ez azt jelezte, hogy mennyire fontos nekik a siker, és az is tetszett, ahogy Lukaku megnyugtatta őket"

– jegyezte meg a 62 éves francia szakember.

A belgák hétfőn a társrendező amerikaiakkal találkoznak a seattle-i nyolcaddöntőben.

Pape Thiaw, a szenegáli válogatott szövetségi kapitánya a mérkőzés értékelésekor elmondta: a futball egy kegyetlen játék.

„Úgy véljük, hogy az a megmozdulás nem volt tizenegyes. A játékosaim tiltakoztak, ami jogukban áll, de a bíró megítélte a büntetőt, mi pedig kiestünk, pedig továbbjutást érdemeltünk volna. A meccs nem 85 percig tart, a belgák visszajöttek, mi pedig nem tudtuk kezelni ezt. El kell fogadnunk, ami történt, még ha nem is egyszerű” – kesergett a 45 éves edző.