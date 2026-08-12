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Nyitókép: Unsplash.com

Döbbenetes baleset az M7-esen: gyerek zuhant ki az autóból

Infostart / MTI
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Teljes szélességben lezárták az M7-es autópályát Zalakomárnál, miután négyen, köztük két gyerek is megsérült, amikor egy személyautó a közútkezelők teherautójának ütközött szerda délután.

Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére elmondta: az autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 189. és a 190. kilométer között történt a baleset. Egy brit rendszámú személygépkocsi egyelőre ismeretlen okból belerohant a közútkezelők tehergépkocsijába.

A személyautóban utazó két felnőtt és két gyerek megsérült. Az egyik gyerek kizuhant az autóból, őt a mentők helikopterrel szállították kórházba.

A sztráda Budapest felé vezető oldalát a helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták. Az autósokat a zalakomári elágazónál a 7-es főútra terelik a

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