Döbbenetes baleset az M7-esen: gyerek zuhant ki az autóból

Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére elmondta: az autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 189. és a 190. kilométer között történt a baleset. Egy brit rendszámú személygépkocsi egyelőre ismeretlen okból belerohant a közútkezelők tehergépkocsijába.

A személyautóban utazó két felnőtt és két gyerek megsérült. Az egyik gyerek kizuhant az autóból, őt a mentők helikopterrel szállították kórházba.

A sztráda Budapest felé vezető oldalát a helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták. Az autósokat a zalakomári elágazónál a 7-es főútra terelik a