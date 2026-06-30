Didier Deschamps visszatért a francia válogatott élére

„Hogy vagyok? Jól vagyok. Nyilvánvalóan voltak nehéz napjaim, amikor teljesen összetörtem” – ismerte el Deschamps az M6-nak nyilatkozva.

A gyász ellenére Deschamps úgy döntött, hogy visszatér a csapatához. Úgy véli, hogy az, hogy a futballra, a világbajnokságra koncentrálhat, segíti elterelni a figyelmét a gyászról.

„Amióta visszatértem, nekiláttam a Svédország elleni felkészülésnek” – folytatta az 57 éves szakember. „Jó, hogy leköti a gondolataimat.”

Visszatérését a játékosok nagy örömmel fogadták.

Amíg Deschamps távol volt, edzői stábja és játékosai tették a dolgukat. A Kékek 4–1-re legyőzték Norvégiát, ezzel megőrizve a tökéletes mérleget a tornán.

„Az volt a célunk, hogy megszerezzük az első helyet. Ez a kilencpontos győzelem, még ha nem is jár semmivel, értékes, soha nem sikerült nekünk” – magyarázta Deschamps.

A francia csapat magyar idő szerint kedden 23.00 órakor kezdik első mérkőzésüket az egyenes kieséses szakaszban a svédek ellen.