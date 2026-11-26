Szerbiában azért kell az év végéig elnökválasztást tartani, mert Aleksandar Vucic szeptember 27-én, második államfői megbízatásának lejárta előtt lemondott tisztségéről. Döntését akkor azzal indokolta, hogy egyszerű állampolgárként kíván részt venni az október 25-re kiírt előre hozott parlamenti választáson, és győzelem esetén miniszterelnökként folytatná Szerbia vezetését. Megbízatása eredetileg 2027 májusában járt volna le.

A szerb alkotmány értelmében az államfő megbízatásának idő előtti megszűnése esetén három hónapon belül új elnökválasztást kell tartani. A választást a parlament elnöke írja ki, az államfői feladatokat pedig az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a házelnök látja el.

Miután aláírta az elnökválasztás kiírásáról szóló dokumentumot, Aleksandar Cupic kiemelte: „a demokratikus intézmények kiépítése mindannyiunk feladata, különösen a politikai szereplőké és a médiáé”. „A jó törvények társadalmunk védőbástyái, a tájékozott polgárok pedig a politikai közösség valódi urai” – fűzte hozzá.

„Remélem, hogy kiváló jelöltek és programjaik közül kell majd nehéz döntést hoznunk. A nyilvános viták és a demokratikus választási folyamat ösztönözzék a polgárokat a minél nagyobb arányú részvételre” – hangsúlyozta. Végül megjegyzete, azt szeretné, ha olyan, erős legitimitással rendelkező köztársasági elnököt választanának, aki egyértelműen megtestesíti az ország egységét.

Az október 25-i előre hozott parlamenti választáson vereséget szenvedett Szerb Haladó Párt (SNS) egyelőre nem kíván részt venni az elnökválasztáson. Aleksandar Vucic volt államfő a Pink televízióban néhány napja azzal indokolta a döntést, hogy szerinte pártja számára nem biztosítottak a tisztességes politikai verseny feltételei. Nem zárta ki ugyanakkor, hogy az SNS később megváltoztatja álláspontját.

A Szerb Haladó Párt december 13-án rendkívüli tisztújító közgyűlést tart, amelyen várhatóan ismét Aleksandar Vucicot választják meg a párt elnökévé. A politikus 2023-ban mondott le a párt vezetéséről.

A parlamenti választáson győztes Egyetemista Lista egyelőre nem nevezte meg államfőjelöltjét. A szerbiai sajtóban lehetséges jelöltként egyre gyakrabban említik Radomir Saicic vegyészprofesszort, a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia (SANU) tagját, aki a parlamenti választási kampányban is többször szerepelt a nyilvánosság előtt, a mozgalom választási győzelmét követően pedig elsőként szólalt fel az Egyetemista Lista képviseletében. A 65 éves akadémikus egyelőre nem nyilatkozott arról, hogy vállalná-e a jelöltséget. Egy korábbi interjúban hangsúlyozta, hogy a jelöltek személyéről az egyetemisták döntenek.

A szerb alkotmány szerint a köztársasági elnököt az állampolgárok közvetlen és titkos szavazással öt évre választják meg, és ugyanaz a személy legfeljebb kétszer töltheti be a tisztséget. Aleksandar Vucicot 2017-ben és 2022-ben választották államfővé, így harmadik elnöki mandátumra már nem pályázhat.

Amennyiben az első fordulóban egyik jelölt sem szerzi meg a szavazók voksainak több mint felét, tizenöt napon belül második fordulót kell tartani, amelyben a két legtöbb szavazatot szerző jelölt indulhat.

A köztársasági elnök képviseli Szerbiát belföldön és külföldön, miniszterelnök-jelöltet javasol a parlamentnek, kihirdeti a törvényeket, valamint ő a fegyveres erők főparancsnoka. A végrehajtó hatalom gyakorlása az alkotmány értelmében a kormány feladata.